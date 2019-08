Čína manipuluje s vlastní měnou a ohrožuje americké firmy, podle Donalda Trumpa

Prezident USA, Donald Trump, označil Čínu za „měnového manipulátora“ poté, co Peking oficiálně dovolil poprvé od krize v roce 2008, aby se domácí měna dostala pod citlivou hranici sedmi jüanů na jeden dolar. Následkem mají být nové tresty a sankce ze strany USA. Podle analytika Tao Wanga by tento krok ztížil pozici Číny při různých obchodních jednáních a zároveň je možné, že USA nechtějí ani žádné obchodní dohody uzavírat.

China is intent on continuing to receive the hundreds of Billions of Dollars they have been taking from the U.S. with unfair trade practices and currency manipulation. So one-sided, it should have been stopped many years ago!