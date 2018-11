Čína přivedla na svět první geneticky modifikované děti. Mají být imunní na HIV

Čínská armáda se připravuje na válku. Čekat ji můžeme do 15 let lukas-cihak 10/31/2018 09:00:00 Čínský prezident Si Ťin-pching na své návštěvě Jížního vojenského okruhu prohlásil, že je zapotřebí posílit výcvik vojáků a připravit se na válku. Podle bývalého velitele amerických sil v Evropě Bena Hodgese bude válka s Čínou do 15 let. https://cdr.cz/sites/default/files/army_indes.png

Čínská armáda se připravuje na válku. Čekat ji můžeme do 15 let 31. 10. 2018 | Lukáš Čihák | diskuse (11) Čínský prezident Si Ťin-pching na své návštěvě Jížního vojenského okruhu prohlásil, že je zapotřebí posílit výcvik vojáků a připravit se na válku. Podle bývalého velitele amerických sil v Evropě...