Čína se zavázala, že do 40 let přestane uvolňovat CO2

Oznámení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na valném shromáždění OSN získalo uznání od evropských vůdců, kteří naléhají na Čínu, aby usilovala o silnější opatření v oblasti klimatu.

"Naším cílem je dosáhnout maxima emisí CO 2 do roku 2030 a uhlíkové neutrality pak do roku 2060," říká prezident. Zavázal se, že Čína zvýší svůj závazek vůči Pařížské dohodě přijetím přísnějších opatření. Tím skončily roky spekulací o tom, zda se Čína zúčastní druhé fáze Pařížské dohody, během níž by země měly splnit své závazky ke snížení oxidu uhličitého.

Příslib uhlíkové neutrality do roku 2060 nicméně nesplňuje globální standardy. Pařížská dohoda vyzývá všechny národy, aby do roku 2050 zastavily emise skleníkových plynů. Předejde se tak oteplení o 2 stupně Celsia. Rozvinuté země a regiony, jako je Evropská unie, její členské státy a Kanada, stanovily konečné nulové termíny do roku 2050 nebo dříve.

Emise v Číně se mezi lety 2000 a 2008 více než zdvojnásobily a podle statistického přehledu společnosti BP PLC World Energy vzrostly z přibližně 3,4 metrických gigatonů na 7,4 metrických gigatonů. Mnoho analytiků přesto uvedlo, že země by měla být schopna dosáhnout vrcholu svých emisí před rokem 2030. Dosažení čistých nulových emisí je další věc.