Čína vyřešila záškoláctví. Studenty oblékla do stejnokrojů s GPS lokátory

USA zakázaly používat ZTE a Huawei ve vládních úřadech lukas-cihak 08/16/2018 09:30:00 V USA vyšel nový "balíček" zákonů nazvaný Defense Authorization Act. Podle něj by měly vládní úřady přestat používat technologie od společností Huawei a ZTE, které slouží k lokalizaci nebo sdílení dat. Je to hrozba pro národní bezpečnost. https://cdr.cz/sites/default/files/hua1_0.jpg

