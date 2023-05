Čína vyslala civilistu na vesmírnou stanici a do 2030 chce přistát na Měsíci

Na čínskou vesmírnou stanici Tiangong právě odletěla z pouště Gobi kosmická loď Shenzhou-16 se třemi astronauty s cílem vystřídat stávající posádku vesmírné stanice. To by nebylo nic divného. Co ale dělá tuto vesmírnou misi vyjímečnou je fakt, že se mezi těmito astronauty nachází i historicky první civilista, a to vědec a profesor z pekingské univerzity Beihang, Gui Haichao.

Tento člen posádky bude dle očekávání provádět na orbitální cestě různé experimenty. Svou vlastní vesmírnou stanici Tiangong dokončili Číňané teprve ke konci minulého roku a vzápětí byla vesmírná stanice osídlena první posádkou. Díky této misy došlo i k dalšímu milníku, protože spolu se šesti astronauty, kteří jsou aktuálně na Tiangongu a 11 astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), se počet astronautů na oběžné dráze v jednu chvíli vyšplhal na 17.

Nutno uznat, že Čína svůj vesmírný program skutečně rozjíždí naplno, protože mimo přítomnosti čínských astronautů na jejich vesmírné stanici chtějí čínští astronauti přistát do roku 2030 na Měsíci. Vyplývá to i z oficiálního projevu ředitele Čínské kosmické agentury (CMSA), Lin Xiqianga.

Zdroj: Shuttestock

To se samozřejmě bude krýt s vesmírným programem Artemis agentury NASA, která chce dostat lidskou posádku na Měsíc v ideálním případě nejdříve v roce 2025. Již nyní má NASA ale určité finanční problémy a začíná být i trochu ve skluzu, takže je jen malá pravděpodobnost, že se vše stihne do roku 2025.

Zajímavé je, že obě vesmírné agentury chtějí přistát na stejném místě a podle všeho budou pravděpodobně startovat těsně za sebou. Čína bohužel není příliš sdílná co se týká jejich výzkumu a vývoje, ale dle dostupných informací by neměla mít ani potřebnou kosmickou loď, ani lunární přistávací modul.