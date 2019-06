Čína vzkazuje svým lidem: Vyhněte se USA, je to tam nebezpečné

Válka mezi dvěma světovými velmocemi, Čínou a USA, se prozatím stále ještě drží na úrovni obchodní či diplomatické. Podle posledních zpráv se obě země spíše snaží oprostit se od vlivu a závislosti na té druhé. Čínské ministerstvo zahraničí například nyní varovalo čínské podniky působící na americkém území, že mohou ze strany amerických úřadů čelit pronásledování.

Mimo varování pro obchodní společnosti vydalo ministerstvo kultury a cestovního ruchu varování i pro všechny turisty cestující do USA ke zvýšené opatrnosti. Poukázalo na rozličné potencionální hrozby v podobě loupeží, střílení či různých útoků. Doporučuje tak, aby každý jedinec pečlivě zvážil nutnost a rizika spojených s cestou do USA.

Agentura AP dále připouští, že i čínští studenti na amerických školách se mohou připravit na zvýšený nátlak ze strany amerických úřadů. Zkráceně řečeno podle čínských představitelů není vhodné, aby se čínští občané jakkoliv pohybovali na území USA, a to až do konce tohoto roku.

Spory mezi těmito zeměmi ještě přiostřil americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který přímo vyzval Čínu k propuštění politických vězňů ku příležitosti 30. výročí krvavého zásahu čínské armády proti demonstrantům na náměstí Tchien-an-men. Zbývá jen doufat, že tato válka zůstane jen v rámci uvalování sankcí a obchodních útoků. Pokud by tyto země proti sobě vytáhly skutečné zbraně, mělo by to nedozírné následky.