Čína zakázala ve vládních počítačích procesory od Intelu a AMD

Podle informací zveřejněných v deníku The Financial Times byly zavedeny směrnice, které vyžadují, aby vládní úřady používaly výhradně "bezpečné a spolehlivé" domácí alternativy k procesorům od AMD a Intelu. To zahrnuje 18 schválených čipů, včetně těch vyráběných společnostmi Huawei a Phytium, které jsou v USA zakázány.

Zdroj: Shutterstock

Tato opatření mohou mít významný dopad na tržby společností Intel a AMD, neboť Čína představuje značný podíl trhu pro tyto výrobce čipů. Podílí se téměř na 27 % tržeb Intelu a 15 % tržeb AMD, ačkoli není jasné, kolik čipů se skutečně používá ve vládních institucích oproti soukromému sektoru.

Tato opatření jsou součástí agresivních kroků Číny, která se snaží omezit závislost na amerických technologiích. V minulosti Peking zakázal domácím firmám používat čipy od společnosti Micron v kritické infrastruktuře. Na oplátku Spojené státy zakázaly obchod s řadou čínských společností od výrobců čipů až po letecké firmy. Dokonce i Bidenova administrativa zablokovala prodej amerických čipů do Číny.

Zatímco USA, Japonsko a Nizozemsko dominují výrobě špičkových procesorů, čínské společnosti, jako jsou Baidu, Huawei, Xiaomi a Oppo, se již začaly připravovat na budoucnost tím, že vyvíjejí vlastní polovodiče. Tento krok má zajistit, že Čína bude mít vlastní zdroje, jestliže by se omezily dovozy čipů z USA a dalších zemí.