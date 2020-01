Čínské umělé Slunce se dokáže rozehřát na 200 milionů stupňů Celsia

Již na konci předminulého roku jsme vás informovali o tom, že Čína se snaží najít alternativní zdroj energie v podobě vlastního umělého Slunce. V té době slavila úspěch, že poprvé v historii překročila teplota 100 milionů stupňů Celsia. Jádro toho pravého Slunce má ovšem podle odhadů zhruba 15 milionů stupňů Celsia. V současné době však přišla s vylepšenou verzí svého fúzního reaktoru HL-2M, který by měl překonat teplota přes 200 milionů stupňů Celsia.

The HL-2M Tokamak, China's next-generation "artificial sun," is expected to be operational in 2020. Designed to replicate the natural reactions that occur in the sun, the device aims at providing clean energy through controlled nuclear fusion pic.twitter.com/UNqRDAnEZD

V praxi pak bude vypadat tak, že v novém vylepšeném tokamaku (zařízení s toroidálním magnetickým polem, které slouží pro uchování vysokoteplotního plazmatu) se bude odehrávat opak jaderné reakce, tzn. slučování jader. Při tom se uvolní daleko více energie než při jejich štěpení.

Čína vidí v jaderné fúzi ohromný potenciál, a možná právě proto již proinvestovala více jak miliardu dolarů. Na rozdíl od jiných investic se tato skutečně vyplácí, protože výsledky jsou evidentní. Výhodou fúze je také fakt, že při ní vzniká jen minimum odpadu, který navíc není radioaktivní.

Jediný problém, který ještě trochu brzdí vědce je spotřeba energie samotného tokamaku, která je vyšší než ziskovost z jaderné fúze. Velkým nezanedbatelným rizikem však zůstává i možné zneužití této technologie podobně jako jaderné bomby. Bomba na bázi jaderné fúze by totiž byla mnohonásobně více destruktivní než její slabší sestra.