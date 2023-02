Co je to bankovní identita? K čemu slouží a proč ji mít?

zdroj obrázku: Shutterstock

Ačkoliv jsme už v 21. století a jsme zahrnuti celou řadou technologií, které předčí v mnoha věcech člověka až takovým způsobem, že se někteří obávají o budoucnost lidstva a povstání robotů, ne všude to tak vypadá. Bankovní identita byla představena již před dvěma lety s velkou slávou a nadějí, že se veškeré úřední vyřizování a komunikace se státem urychlí. Skutečností je, že se to povedlo napůl. Prostor na zlepšení určitě je a tím je rychlost rozšiřování služeb a možností, kde všude bankovní identitu uplatnit.

Co je to bankovní identita?

Ve své podstatě se jedná o elektronický průkaz totožnosti, který uživatel získá automaticky, pokud má založený účet v některých bankovních institucí, které to podporují, a musí mít aktivované internetové bankovnictví. Je zdarma a neplatí se žádné poplatky za její využívání. Bankovní identitu, od svého vzniku, využilo alespoň jednou přes 1,6 milionu lidí pro ověření totožnosti u státních portálů.

K čemu slouží?

Díky bankovní identitě vědí instituce, eshopy, že jste to opravdu vy, a nemusíte tak svou totožnost znovu někde ověřovat. Svoji totožnost tedy máte ověřenou trvale. Pokud je kdekoliv na internetu možnost přihlášení se přes bankovní identitu, v podstatě to probíhá stejně, jako kdybyste se přihlašovali do své banky. Jediný rozdíl je, že po správném přihlášení, dají systémy banky autorizaci o ověření identity systému, do kterého se chcete přihlásit. O vašich přihlašovacích údajích tak ví jen vaše banka a nikdo jiný.

Asi nejčastější využití je komunikace se státem přes Portál občana, díky kterému uživatel mimojiné může:

Zažádat si o nový řidičský průkaz nebo zjistit počet trestných bodů

Zažádat o výpis z insolvenčního rejstříku

Zřídit si datovou schránku

Získat výpis z registru osob

Získat výpis z Rejstříku trestů

Založit si nebo změnit živnost a získat výpis z živnostenského rejstříku

Nahlédnout do katastru nemovitostí

Dále pak s touto digitální občankou můžete komunikovat s dalšími úřady, kde můžete vyřídit místní poplatky, sociální dávky, důchod. Postupnými kroky je cíleno na digitalizaci státní správy a ušetření času, kdy místo toho, abyste běhali po úřadech s papírem, tak virtuální papír bude obíhat úřady za vás. Vlastně ani nebude muset, vše je promýšleno tak, že systémy státní správy budou spolu komunikovat a předávat si informace o vás automaticky.

Není to jen státní správa. Bankovní identitu lze použít už i s pojišťovnami, kde mohou lidé sjednat nové smlouvy, podepsat se díky bankovní identitě. Dále se také rozšířila možnost přihlašování do klientských zón soukromých firem, jako poskytovatelům internetu, poskytovatelům energií.

Které banky to podporují?

V součanosti mají bankovní identitu aktivní v těchto bankách:

AirBank

Česká Spořitelna

ČSOB

Fio Banka

UniCredit Bank

Raiffeisen Bank

Moneta Banka

Komerční banka

Svým klientům plánují nabídnout bankovní identitu také mBank a Banka Creditas.

Celý tento proces s bankovní identitou tak pomáhá veškeré digitalizaci a zjednodušení procesů, ve kterých je jinak zapotřebí vaše přítomnost kvůli prokázání totožnosti. Může vám tedy ušetřit osobní návštěvy úřadů, papírování a další pochůzky. Ačkoliv je tento způsob bezpečný a rychlý, stále se objevují limity a to právě ve státní správě, kdy se systémy a hlavně lidé teprve seznamují s vizí, jak by to mělo jednou vypadat.