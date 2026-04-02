Co se stane, když astronauty zasáhne sluneční bouře? NASA má plán

Čtvrtek, 2 Duben 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Kosmonautika a letectví

Mise Artemis 2 vrátí člověka k Měsíci, ale mimo ochranu Země čeká posádku neviditelné riziko. Sluneční bouře může během chvíle zvýšit dávky radiace. NASA proto připravila scénáře, jak takovou situaci zvládnout.
Jakmile se astronauti vydají za hranice zemského magnetického pole, ocitnou se v prostředí, které je pro lidské tělo výrazně nepřátelštější, než si většina lidí dokáže představit. Na oběžné dráze kolem Země ještě část radiace zachytí magnetické pole a atmosféra. Na cestě k Měsíci ale tato přirozená ochrana mizí.

Právě proto patří kosmická radiace mezi největší rizika mise Artemis 2. Posádku tvoří čtyři astronauti a čeká je zhruba desetidenní let k Měsíci a zpět. Během této doby budou neustále sledovat hodnoty radiace pomocí senzorů a osobních dozimetrů. Ty v reálném čase ukazují, jakému záření je člověk vystaven.

Nejde přitom jen o dlouhodobé působení. Největší hrozbou jsou náhlé události, především silné sluneční bouře. Ty dokážou během krátké doby výrazně zvýšit množství nebezpečného záření, které proniká do prostoru kolem lodi.

Úkryt uvnitř lodi jako poslední obrana

Kosmická loď Orion, kterou NASA pro misi Artemis používá, je navržena tak, aby poskytovala co nejlepší ochranu v rámci možností. Je kompaktní s velkou mírou izolace, což pomáhá část radiace odstínit. Přesto to nestačí na extrémní situace.

Pokud by došlo k silné sluneční bouři, astronauti mají jasně daný postup. Využijí centrální úložné prostory uvnitř lodi a vytvoří improvizovaný úkryt. Přesunutím vybavení do konkrétní části kabiny vznikne místo, kde je dávka radiace nižší než ve zbytku lodi.

Tento princip není složitý, ale je účinný. Materiály kolem posádky fungují jako dodatečný štít, který alespoň částečně tlumí průchod škodlivého záření. Posádka by v takovém prostoru zůstala po dobu zvýšené radiace, dokud by hodnoty neklesly na bezpečnější úroveň.

Zkušenosti z mise Artemis 1, která proběhla bez posádky, ukázaly, že Orion si v prostředí hlubokého vesmíru vede lépe, než se původně očekávalo. Během více než dvaceti dnů ve vesmíru nasbírala loď cenná data o radiaci i vlastním chování v extrémních podmínkách.

Webb odhalil velice podivnou planetu: Nezapadá do žádné známé kategorie

Vědci objevili planetu, která se nepodobá žádnému známému světu. Pod jejím povrchem se pravděpodobně skrývá obrovský oceán roztavené horniny a atmosféra plná sirných plynů. Objev ukazuje, že vesmír může být mnohem rozmanitější, než se dosud myslelo.

Co obklopuje Zemi dál než atmosféra? NASA to začne natáčet

Země není ohraničená jen oblohou, kterou vidíme. NASA vyslala misi, která má poprvé v historii natočit nejzazší a téměř neviditelnou část atmosféry. Oblast, jež rozhoduje o kosmickém počasí i dlouhodobé obyvatelnosti planet.

Vědci zachytili srážku černých děr tak čistě, jak se to ještě nestalo

Gravitační vlna GW250114 patří k nejčistším signálům, jaké kdy lidstvo zaznamenalo. Díky mimořádné kvalitě dat mohli fyzici detailně prověřit obecnou relativitu a ověřit, že Einsteinova teorie stále obstojí i v extrémních podmínkách.

Kolaps může přijít během tří dnů. Vědci varují před řetězovou havárií satelitů

Nízká oběžná dráha Země je dnes přeplněná tisíci satelitů. Nová vědecká studie ukazuje, že při výpadku řízení by mohlo dojít ke katastrofické srážce už během necelých tří dnů. A varování není teoretické.

Lunární radioteleskopy mohou odhalit původ temné hmoty

Vědci z Japonska vytvořili nejpokročilejší simulaci slabých rádiových vln z období po Velkém třesku. Pokud se tyto signály podaří zachytit pomocí měsíčních radioteleskopů, lidstvo by mohlo poprvé skutečně nahlédnout do nitra temné hmoty – neviditelného lešení vesmíru.

