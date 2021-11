Co všechno o vás ví zaměstnavatel díky Teams a dalším produktům Microsoftu?

Většina světové pracovní síly používá pro své každodenní obchodní potřeby Microsoft 365. Sledování aktivit na těchto službách může firmám pomoci analyzovat produktivitu zaměstnanců a přijímat obchodní rozhodnutí. Pro sledování oné produktivity zaměstnanců Microsoft nabízí nástroj Workplace Analytics, přestože se mnozí kritici domnívají, že tato služba řízená umělou inteligencí, nemusí být mezi zaměstnanci vítána, jelikož jej považují za narušení soukromí. Co všechno tedy může vás šéf pomocí těchto nástrojů zjistit?

Microsoft Workplace Analytics

Workplace Analytics zobrazuje souhrnná data o tom, jak týmy používají aplikace obsažené v jejich příslušných sadách - tedy podrobnosti, jako například, kolik času tým tráví v konkrétních aplikacích. Microsoft obdržel velkou kritiku za to, že dříve umožňoval manažerům přejít na konkrétní uživatele a sledovat jeho aktivitu, nicméně od té doby tuto možnost odstranil. To však nic nemění na tom, že Microsoft 365 podporuje nástroje třetích stran, jako je Prodoscore, která „sleduje aktivity každého zaměstnance a vypočítává jeho skóre na základě jejich úrovní aktivity“.

„Podle mého názoru nejsou hlavním rizikem Microsoft 365 a data, která nyní shromažďuje, ale druh atmosféry pracoviště a očekávání, která s tím přinese,“ řekl Bennett Cyphers, technolog z Electronic Frontier Foundation. „Také se obávám toho, že si manažeři zvyknou na data, která 365 nabízí, a časem začnou požadovat další."

Microsoft Teams

Microsoft Team, stejně jako Skype pro firmy, shromažďuje tři typy dat o aplikaci: ta, co nazývá data sčítání lidu, data využití a data hlášení chyb. Takzvaná data sčítání zahrnují informace o vašem zařízení, operačním systému, uživatelském jazyce a také generování specifického uživatelského ID, jenž je dvakrát hašováno, aby nebylo spojeno s určitou osobou. Data využití zase shromažďují počet odeslaných zpráv, hovorů a připojených schůzek. Sledují také, kdy se něco pokazí, za účelem zlepšení služeb.

Pokud je tedy váš účet na Microsoft Teams spravovaný vaší firmou, může váš zaměstnavatel sledovat chaty, hovory, schůzky, celkový čas online a jak dlouho jste byli mimo svůj počítač. Může také sledovat vaši polohu prostřednictvím sdílení polohy, aby zjistil, zda pracujete z pohodlí domova či nikoli. Kromě toho, pokud práce, kterou děláte, probíhá přímo v rámci Teams, váš zaměstnavatel dokáže sledovat všechny vaše aktivity - tedy co přesně jste dělali v kteroukoli danou dobu, a to kontrolou zpráv o využití.

Váš zaměstnavatel může dále zaznamenávat konverzace, nahrávat hovory a sledovat vaši kameru, když jste zrovna na schůzce. Využívá se k tomu API nástroj UpdateRecordingStatus, který mohou používat správci na Teams. Dobrou zprávou ovšem je, že Teams o nahrávání upozorní všechny účastníky schůzky prostřednictvím banneru nebo zvukového oznámení.

Dokáže Microsoft Teams detekovat aplikace na pozadí?

Pokud k práci používáte osobní počítač, Teams nevidí, jaké programy a aplikace máte na svém zařízení spuštěné. Zjednodušeně řečeno, může sledovat pouze to, co se děje v rámci Teams. Pokud však používáte firemní počítač, váš šéf do něho možná nainstaloval sledovací program speciálně pro sledování všech vašich aktivit. V některých případech vám ani nemusí sdělovat, že váš firemní počítač něco takového obsahuje. V rámci prevence tedy nepoužívejte počítač k ničemu osobnímu, bez ohledu na to, jak všední se to může zdát.

Kdo vidí vaše konverzace?

Zaměstnavatel může nastavit e-discovery, aby mohl sledovat určitá klíčová slova v chatu. Pokud ale používáte svůj firemní e-mail, váš nadřízený pravděpodobně vede protokol všech vašich konverzací. Také může kdykoliv požádat správce Teams o přístup k vašemu účtu. Je však velmi nepravděpodobné, že by někdo z nich vedl tak podrobný monitoring.

Zda-li jste studentem a zajímá vás, jestli vaši profesoři mohou kontrolovat vaše soukromé zprávy v Teams, buďte si jisti, že ne. Dokud na svém počítači používáte osobní účet Teams, nemáte se čeho obávat.

Lze se proti tomu bránit?

Bez ohledu na to, zda jste individuální uživatel nebo vlastník nějakého týmu, existuje mnoho nastavení ochrany osobních údajů, které si můžete pro klid v duši projít. Můžete například přejít do nastavení Windows 10 a zablokovat aplikaci přístupy k vaší kameře a mikrofonu (oprávnění budete samozřejmě zase muset povolit, jakmile se aktivně zúčastníte nějaké schůzky). Dalším řešením je také otevřít nastavení aplikace a zablokovat si kontakty, zakázat potvrzení o přečtení a mnoho dalšího.

