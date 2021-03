Crackeři prolomili protipirátskou online-only ochranu u hry Crash Bandicoot 4

Těžko říct, co vedlo společnost Activision-Blizzard k rozhodnutí, že herní titul Crash Bandicoot 4: It's About Time vybaví online-only protipirátskou ochranou. Crash Bandicoot 4 totiž neobsahuje žádný online obsah. Jedná se o hru, kterou můžete hrát jako singleplayer titul nebo pomocí lokálního multiplayeru. Např. původní trilogie Crash Bandicoot (N.Sane Trilogy) takovou ochranu neobsahovala a měla jenom klasickou Steam DRM ochranu.

Čtvrtý díl nyní na PC platformě vyšel na Blizzard přes Battle.net, takže společnost Activision-Blizzard se zřejmě nového Crashe snažila zabezpečit lepší ochranou než měl N.Sane Trilogy kdysi na Steamu. Když se podíváme do minulosti, tak pro hry na Battle.netu jde velmi těžce vyrobit funkční cracky. Např. u her Starcraft Remastered nebo Warcraft 3 Reforged se to ještě crackerům nepovedlo, ale např. u hry Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered naopak ano (crackerskou skupinou Razor1911).

Videohra Crash Bandicoot 4 vyšla na herní konzole minulé generace (PS4 a Xbox One) loni v říjnu a letos v březnu na pak vyšla i na PC, PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Na PC vyšla hra v pátek 26. března a příští den už tuto ochranu překonala samostatná p2p crackerka Empress. Následně se to povedlo i scénové skupině Codex. Znamená to tedy, že nyní crackeři snadno prolomí ochrany u dalších her na Battle.netu? Zřejmě nikoliv.

Podle všeho má Crash Bandicoot 4 jednodušší online-only ochranu, než např. AAA hry Call of Duty Modern Warfare (2019) nebo Call of Duty Black Ops Cold War, které jsou taktéž na Battle.netu a zatím crackerům nepodlehly. Např. Call of Duty Modern Warfare z roku 2019 by měl obsahovat k protipirátské online-only ochraně i další ochranu Arxan.