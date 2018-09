Crackeři ze skupiny CODEX přišli na způsob jak prolomit nové Denuvo

Jsou to necelé dva měsíce, co jsme vás informovali o crackerovi Voksim, kterého na popud společnosti Irdeto dopadla bulharská policejní jednotka specializující se na boj proti kyberzločinu. V tu dobu to vypadalo, že si programátoři stojící za protipirátskou ochranou Denuvo můžou oddychnout, protože nezbyl nikdo, kdo by nejnovější verzi Denuva uměl prolomit.

Voksi byl jednotlivec, který nepatřil do žádné scénové skupiny a na první pohled to vypadalo, že crackerská scéna momentálně nedokáže nové Denuvo s označením v4.9 prolomit. To se ovšem změnilo letos v září, kdy skupina CODEX zabezpečení v Denuvu 4.9 dokázala překonat.

Zatím se skupině CODEX podařilo cracknout tři videohry s Denuvem 4.9. Jsou to tituly Unravel 2, F1 2018 a Dragon Quest XI. Naštěstí pro Denuvo tyto hry nebyly cracknuty jen pár hodin po vydání, ale proces trval několik dní. Zatím poslední cracknutá videohra Dragon Quest XI, která byla vydána 4.září, odolávala crackerům ze skupiny CODEX přibližně 2 týdny.

Ochranou Denuvo 4.9 jsou vybaveny mimo tyto tři videohry i další. Jmenovitě Jurassic World Evolution, Bus Simulator 18, Yakuza 0, Monster Hunter World, Madden 19, Burnout Paradise Remastered, Strange Brigade, Pro Evolution Soccer 2019, Zone of the Enders the 2nd Runner a Shadow of the Tomb Raider.

Když se letmo podíváme na tento seznam, tak poslední videohra s Denuvem 4.9 je zatím Shadow of the Tomb Raider, jehož předchůdcem Rise of the Tomb Raider začala doba, kdy se štěstí obrátilo na stranu crackerů. Rise of the Tomb Raider byl po dlouhé době první titul, který odstartoval novou crackovací éru Denuva, které víceméně vydržela dodnes. Do té doby bylo Denuvo neprolomitelné řadu měsíců, dokud italští crackeři ze skupiny CPY nenalezli metodu, jak i tuto ochranu překonat.