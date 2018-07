Denuvo vrací úder. Policie dopadla crackera Voksiho

Jsou to dva týdny, co jsme vás informovali o bulharském crackerovi Voksim, který se rozhodl vyhlásit válku Denuvu. Jeho cílem bylo cracknout PC videohry vybavené nejnovější protipirátskou ochranou Denuvo v rekordně krátkém čase a odradit tak potenciální herní vydavatele od využívání této protipirátské ochrany. Bylo jasné, že to společnost Irdeto nenechá jen tak.

Voksimu se toto úsilí zpočátku dařilo. Cracky na nové hry začaly vycházet skutečně v řádu několika hodin. Cracker Voksi už působí na p2p scéně několik let, a je známý například tím, že dokáže cracknout jak multiplayer, tak i singleplayer hry využívající distribuční platformu Steam. V poslední době vyčlenil ze svého volného času doslova stovky hodin na analýzu protipirátské ochrany Denuvo a dokázal obejít její zabezpečení. Sice zpočátku jeho cracky nefungovaly na všech procesorech, ale své metody postupně vylepšoval a vydával stále novější cracky, které zahrnovaly i podporu starších procesorů.

Voksi se stal mediálně známý a začal poskytovat i rozhovory digitálním médiím zabývajícím se problematikou pirátství (např. serveru torrentfreak). Voksi si dokonce tak věřil, že osobně vystupoval na pirátském fóru Crackwatch a na svém fóru Revolt, a to bez jakéhokoliv maskování (nepoužíval žádnou VPN nebo proxy službu).

V případě scénových crackerských skupin prakticky nikdo neví, o koho jde. Scénové skupiny většinou vytvoří jen nějaký *.nfo soubor s popiskem a to je vše. Žádná komunikace s fanoušky, žádná komunikace s médii. Voksi v tomto případě se odhalil úplně celý.

Proto nebylo pro bulharské policisty vůbec těžké vysledovat, o koho se jedná. Brzy zjistili, že jde o 21letého muže, který bydlí ve městě Dimitrovgrad. Šestice policistů pak tento týden v úterý brzy ráno provedla v jeho bytě policejní razii, při které zajistili jeho osobní počítač a server. Voksi následně na fórum crackwatch napsal, že se nějak pokusí s Denuvem (tedy se společností Irdeto) domluvit.

Teď bude záležet na společnosti Irdeto, jestli Voksiho potrestá jako exemplární příklad (vězení + miliónová pokuta) nebo ho třeba zaměstná jako schopného programátora ve svých službách. Jedno je ale jisté, Voksi jako cracker Denuva definitivně skončil!