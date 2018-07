Nejnovější Denuvo opět prolomeno. Tentokrát crackerem z Bulharska

Pojďme si nejprve zrekapitulovat některé důležité letošní milníky ohledně protipirátské ochrany Denuvo. Počátkem ledna odkoupila rakouskou společnost Denuvo Software Solutions korporace Irdeto, která se zabývá různými bezpečnostními řešeními pro digitální multimediální trh. Takže programátoři a testeři Denuva, kteří se nacházejí v rakouských, amerických, polských a českých pobočkách, už pracují pod novým majitelem, který do Denuva investuje svůj kapitál a má s Denuvem i nové plány.

Společnost Irdeto by ráda expandovala na online herní trh, protože je jasné, že v něm je budoucnost. Jak jste jistě mnozí zaregistrovali, tak pokračuje plíživý odklon od offline příběhových her k online titulům, kde místo příběhově orientovaných videoher jsou vyzdvihovány mikrotransakce a lootboxy. A Denuvo by rádo expandovalo na tento trh s tím, že by zabezpečilo mikrotransakce a lootboxy před nenechavými prsty hackerů.

V prolamování Denuva patřila mezi špičku dlouhou dobu italská crackerská skupina CPY, ta se ovšem v posledních týdnech odmlčela, a tak vyklidila pole pro další schopné crackery. Jedním takovým je i bulharský cracker Voksi ze skupiny Revolt. Ten věnoval stovky hodin tomu, aby analyzoval zabezpečení Denuva a pochopil, jak ho u videoher překonat. Před několika dny se mu prolomení povedlo a již stihl vytvořit několik cracků pro různé tituly chráněné Denuvem.

Jmenovitě jde o tituly jako Footbal Manager 2018, Injustice 2, Dragon Ball Fighter Z, Puyo Puyo Tetris a nejnověji hra Shining Resonance Refrain, která patří do kategorie JRPG a byla dokonce cracknuta v rekordně krátkém čase pouhých několika málo hodin od vydání. Hra má přitom zabezpečení označované jako Denuvo V4.9 +++ x64, tedy nejnovější verzi.

Samotný cracker Voksi napsal na pirátském fóru crackwatch, že jeho cílem není nic menšího, než odradit potenciální zákazníky (vydavatele her) Denuva od využívání této ochrany, neboť bude její integrace do her naprosto zbytečná. Voksi má v plánu podle fóra crackwatch vytvářet cracky pro nové i staré videohry s Denuvem, které ještě nejsou cracknuté nebo se v průběhu let dočkaly dodatečného obsahu ve formě DLC, se kterými už upirátitelné nejsou.