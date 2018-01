Denuvo je znovu neprolomitelné, letos ho bude mít spousta videoher. Máme seznam

Vlastně se tak trochu opakuje situace, kdy přišla na trh ochrana Denuvo ve své třetí verzi. První hra vybavena protipirátskou ochranou Denuvo v3 byla PC verze hry FIFA16 a jako druhá pak Just Cause 3. Kupodivu FIFA16 nebyla nikdy oficiálně cracknuta. Na Just Cause 3 crack vyšel, ale až za řadu měsíců, a to od starých profíků z italské crackerské skupiny CPY.

Časem ovšem začala být Denuvo v3 čím dál tím více děravější, a mimo skupinu CPY, která dokázala crack na v3 vytvořit postupem času jen za několik dnů od data vydání videohry, se podařilo tuto starší ochranu překonat i další crackerské skupině, a to Steampunks.

Denuvo Software Solutions tedy vytvořilo novou ochranu v4, která se ale nakonec ukázala jako slabší, než v3. První hry vybaveny touto ochranou byly 2Drak, Nier Automata nebo Mass Effect Andromeda. Ochrana v4 vydržela odolávat crackerům jen několik dní a mnozí prorokovali, že to bude znamenat konec Denuva. Ovšem pak přišel zvrat v podobě ochrany v podobě verze s označením 4.7.

První hrou vybavenou touto ochranou byla hra Assassin's Creed Origins, která už odolává crackerům přes dva a půl měsíce. A dále jí nasledovaly hry Sonic Forces, Need For Speed Payback, Football Manager 2018, Injustice 2, Star Wars Battlefront II a Star Ocean: The Last Hope HD Remaster. Žádná z těchto videoher v době psaní tohoto článku nebyla dosud cracknuta.

Denuvu se prostě zase začalo dařit. Otázka je, jak dlouho to potrvá? Jak se říká, nic netrvá věčně a u protipirátských ochran to platí dvojnásob. Souboj s piráty je přitom nekonečný.

A na závěr se podívejme na seznam her, u kterých se zatím ví, že by měly mít Denuvo (v4.7 nebo vyšší):