Digitální ticho nad Íránem. Masivní výpadek ochromil celé regiony
Írán čelí rozsáhlému internetovému výpadku, který podle specializovaných monitorovacích služeb dosáhl téměř úplného odpojení země od globální sítě. Datový provoz spadl přibližně na jedno procento běžné úrovně a blackout překročil hranici 48 hodin bez známek rychlého obnovení.
Podle dat z analytických nástrojů sledujících globální internetovou konektivitu začaly rozsáhlé restrikce v sobotu 28. února. Největší propad byl zaznamenán v klíčových oblastech včetně Teheránu, provincie Fárs, Isfahánu, Alborzu a Razaví Chorásánu. Monitorovací systémy popsaly situaci jako téměř úplné vypnutí národní infrastruktury.
Doug Madory, ředitel internetové analýzy ve společnosti Kentik, potvrdil, že některé íránské sítě zcela přestaly vyměňovat datový provoz se zahraničím. Podle jeho vyjádření sice zůstává minimální tok dat, ten je však zanedbatelný a neodpovídá běžnému provozu státu této velikosti.
Kyberútoky, vojenské napětí i možné zásahy režimu
Výpadek přišel krátce po zprávách o vojenských úderech v regionu. Některé zdroje hovoří o souběhu s kybernetickými incidenty, jiné spekulují o cíleném omezení ze strany íránských úřadů. Írán má s podobnými kroky zkušenost. V minulosti už internet omezil během protivládních protestů i při ozbrojených konfliktech.
Podobná opatření byla zavedena například v lednu během zásahů proti násilným protestům nebo loni v červnu během krátkého ozbrojeného střetu mezi Izraelem a Íránem. Současná situace však patří k nejrozsáhlejším v posledních měsících.
Zajímavý vývoj zaznamenala i služba Proton VPN. Ta evidovala prudký nárůst uživatelů několik hodin před kolapsem konektivity. Podle vedení společnosti to naznačuje, že obyvatelé se snažili získat přístup k zahraničním médiím a informacím o situaci v regionu. Jakmile však došlo k téměř úplnému přerušení připojení, přestaly fungovat i běžné nástroje pro obcházení cenzury.
VPN služby, stejně jako alternativní nástroje typu Tor nebo Psiphon, totiž vyžadují základní internetovou konektivitu. Při úplném odpojení ztrácejí funkčnost. Jednou z mála technologií, která může podobné blackouty překonat, je satelitní internet například prostřednictvím systému Starlink. Přístup k němu je však v Íránu omezený a běžní obyvatelé jej využívají jen v malém rozsahu.