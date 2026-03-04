CDR.cz - Vybráno z IT

Digitální ticho nad Íránem. Masivní výpadek ochromil celé regiony

Středa, 4 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Kyberbezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Írán se ocitl téměř bez připojení k internetu. Datový provoz podle monitorovacích služeb klesl na jedno procento běžného stavu a blackout trvá již několik dní. Výpadek přichází v době rostoucího napětí v regionu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Írán čelí rozsáhlému internetovému výpadku, který podle specializovaných monitorovacích služeb dosáhl téměř úplného odpojení země od globální sítě. Datový provoz spadl přibližně na jedno procento běžné úrovně a blackout překročil hranici 48 hodin bez známek rychlého obnovení.

Podle dat z analytických nástrojů sledujících globální internetovou konektivitu začaly rozsáhlé restrikce v sobotu 28. února. Největší propad byl zaznamenán v klíčových oblastech včetně Teheránu, provincie Fárs, Isfahánu, Alborzu a Razaví Chorásánu. Monitorovací systémy popsaly situaci jako téměř úplné vypnutí národní infrastruktury.

Doug Madory, ředitel internetové analýzy ve společnosti Kentik, potvrdil, že některé íránské sítě zcela přestaly vyměňovat datový provoz se zahraničím. Podle jeho vyjádření sice zůstává minimální tok dat, ten je však zanedbatelný a neodpovídá běžnému provozu státu této velikosti.

Kyberútoky, vojenské napětí i možné zásahy režimu

Výpadek přišel krátce po zprávách o vojenských úderech v regionu. Některé zdroje hovoří o souběhu s kybernetickými incidenty, jiné spekulují o cíleném omezení ze strany íránských úřadů. Írán má s podobnými kroky zkušenost. V minulosti už internet omezil během protivládních protestů i při ozbrojených konfliktech.

Podobná opatření byla zavedena například v lednu během zásahů proti násilným protestům nebo loni v červnu během krátkého ozbrojeného střetu mezi Izraelem a Íránem. Současná situace však patří k nejrozsáhlejším v posledních měsících.

Zajímavý vývoj zaznamenala i služba Proton VPN. Ta evidovala prudký nárůst uživatelů několik hodin před kolapsem konektivity. Podle vedení společnosti to naznačuje, že obyvatelé se snažili získat přístup k zahraničním médiím a informacím o situaci v regionu. Jakmile však došlo k téměř úplnému přerušení připojení, přestaly fungovat i běžné nástroje pro obcházení cenzury.

VPN služby, stejně jako alternativní nástroje typu Tor nebo Psiphon, totiž vyžadují základní internetovou konektivitu. Při úplném odpojení ztrácejí funkčnost. Jednou z mála technologií, která může podobné blackouty překonat, je satelitní internet například prostřednictvím systému Starlink. Přístup k němu je však v Íránu omezený a běžní obyvatelé jej využívají jen v malém rozsahu.

Diskuze
Tagy: 
internet, technologie, válka
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Vědci našli způsob, jak přelaďovat magnetismus pomocí světla

Moderní digitální život stojí na schopnosti ukládat, přenášet a zpracovávat informace rychle, spolehlivě a s co nejmenší spotřebou energie. Ačkoliv se o tom zase až tolik nemluví, v samotném srdci těchto procesů už desítky let stojí magnetismus. Právě on určuje, jak se jednotlivé bity zapisují na disk, jak dlouho si uchovají informaci a jak efektivně s nimi dokážou pracovat výpočetní systémy.

LinkedIn podává žalobu: Miliony falešných účtů měly krást data

Společnost LinkedIn se 6. října 2025 obrátila na federální soud v Severní Kalifornii s žalobou proti softwarové firmě ProAPIs. Ta měla podle obvinění provozovat síť milionů falešných účtů, které masově sbíraly uživatelská data z profilů a prodávaly je dalším subjektům. Podle žaloby šlo o „průmyslové měřítko“ datového zneužití.

Google objevil nové skupenství hmoty, která se vymyká přírodním zákonům

Vědcům z Googlu a univerzit v Mnichově a Princetonu se podařilo vytvořit dosud neznámou fázi hmoty – stav, který existuje jen mimo rovnováhu. Pomocí kvantového procesoru odhalili nový typ řádu, který dosud nebyl pozorován ani popsán.

Fyzikové narazili na plyn bez odporu. Ani po tisících srážek nezpomaluje

Vědcům z Vídeňské technické univerzity se podařilo vytvořit kvantový plyn, ve kterém se hmota i energie pohybují bez jakýchkoli ztrát. Výsledek zpochybňuje zažité představy o tření, srážkách i tepelné rovnováze.

Váš router potřebuje péči. Takhle ho udržíte chráněný a rychlý

Router bývá často přehlíženým článkem mezi naším počítačem a internetem. Přitom právě on rozhoduje o tom, zda se někdo cizí nedostane do naší sítě, zda přenosy zůstávají soukromé a jestli všechna zařízení fungují bezpečně. V následujícím článku se podíváme na to, jak router správně udržovat, kdy ho aktualizovat a proč to není jen práce pro ajťáky, ale povinnost každého, kdo se připojuje k internetu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi