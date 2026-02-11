CDR.cz - Vybráno z IT

Discord si koleduje o průšvih. Povinné ověřování věku rozzuřilo uživatele

Středa, 11 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Discord od března zavádí celosvětové ověřování věku pomocí skenu obličeje nebo dokladu. Rozhodnutí vyvolalo masivní odpor uživatelů, kteří mluví o narušení soukromí, ztrátě důvěry a možném odchodu z platformy.
Ještě před pár lety byl Discord považovaný za jedno z nejpřirozenějších míst pro online komunity. Herní servery, hobby skupiny, uzavřené diskuse i veřejné stage. Platforma, která v mnoha oblastech nahradila klasická fóra. Teď se ale ocitá v situaci, jakou dosud nezažila. Rozhodnutí zavést globální ověřování věku spustilo vlnu nevole, jaká se na internetu jen tak nevidí.

Společnost Discord oznámila, že od března zavede takzvané „teen-by-default“ nastavení pro všechny uživatele. Nové i stávající účty budou muset projít ověřením věku, pokud chtějí využívat řadu běžných funkcí. Týká se to přístupu k věkově omezeným serverům a kanálům, zobrazení citlivějšího obsahu, soukromých zpráv od neznámých lidí i možnosti mluvit na stage v komunitách.

Ověření má probíhat dvěma způsoby. Buď pomocí krátkého video selfie, které má sloužit k odhadu věku, nebo nahráním dokladu totožnosti prostřednictvím partnerů Discordu. Právě tady ale začíná problém, který komunitu rozdělil a zvedl ze židle.

Nedůvěra, která nepřišla z ničeho

Formálně Discord tvrdí, že video z ověření obličeje neopouští zařízení uživatele. Zároveň ale připouští, že v některých případech může být vyžadováno více metod ověření. Pokud systém odhadne věk špatně, uživateli nezbývá než se odvolat nebo dodat doklad. A právě to je pro mnoho lidí nepřijatelné.

Napětí navíc zesiluje fakt, že Discord musel v říjnu 2025 přiznat kompromitaci jednoho ze svých externích dodavatelů. I když firma tvrdí, že s tímto partnerem už nespolupracuje a že nahrané doklady jsou mazány prakticky okamžitě po ověření, důvěra už byla narušena.

Zdroj: Shutterstock

Reakce uživatelů na sebe nenechala čekat. Diskuse na Redditu a dalších platformách zaplavily tisíce příspěvků, které se shodují v jednom. Nejde jen o technické řešení, ale o princip. Lidé, kteří službu používají osm, deset i více let, mají pocit, že jsou bez varování tlačeni do něčeho, co připomíná digitální šmírování.

Objevují se výroky o konci soukromí na internetu, o zbytečné šikaně dospělých uživatelů i o tom, že platforma zrazuje vlastní komunitu. Pro část lidí je nepřijatelné už jen to, že by měli skenovat obličej kvůli běžnému chatu. Jiní otevřeně říkají, že žádný doklad do cizí databáze nahrávat nebudou, bez ohledu na sliby o bezpečnosti.

Hledání alternativ a otázka budoucnosti

Ověřování věku není pro Discord úplně nové téma. V loňském roce se podobná opatření objevila ve Velké Británii a Austrálii v reakci na místní legislativu. Uživatelé tehdy dokázali systém krátce obcházet, například pomocí herních fotorežimů, ale tyto skuliny byly rychle uzavřeny. Současné globální zavedení tak působí jako jasný signál, že cesta zpět už neexistuje.

Část komunity proto začala aktivně hledat alternativy. Zmiňují se starší platformy jako TeamSpeak, open source projekty typu Matrix nebo menší komunitní služby, které se snaží stavět na ochraně soukromí. Problém je, že žádná z nich dnes nenabízí stejný rozsah funkcí a hlavně stejný efekt sítě. Discord se stal standardem a jeho opuštění není jednoduché.

Zda se hněv promítne do reálného odlivu uživatelů, zatím není jasné. Data z Británie ani Austrálie nejsou veřejně známá a je možné, že většina lidí nakonec pravidla přijme. Přesto je zřejmé, že vztah mezi Discordem a jeho komunitou utrpěl vážnou trhlinu.

