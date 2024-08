Do Google Peněženky si nově dáte i jiné digitální karty

Vývoj digitálních peněženek

Digitální peněženky nejsou novinkou, ale jejich možnosti se neustále rozšiřují. Zpočátku sloužily především k ukládání platebních karet a provádění bezkontaktních plateb. Postupně však začaly zahrnovat také věrnostní karty, letenky a vstupenky. Google Peněženka nyní posouvá tuto koncepci na další úroveň tím, že umožňuje generovat digitální verze jakéhokoli průkazu nebo karty s využitím AI.

Nové možnosti s Google peněženkou

Jednou z největších výhod nové funkce Google Peněženky je schopnost převést téměř jakýkoli dokument do digitální podoby, kterou lze uložit a použít stejně snadno jako platební kartu. Místo toho, abyste museli hledat uložené PDF soubory nebo otevírat různé aplikace, můžete nyní vše spravovat z jednoho místa. Ať už se jedná o průkaz pojištěnce, kartu do knihovny, vizitku nebo registraci vozidla, všechny tyto dokumenty lze nyní snadno přidat do Google Peněženky.

Google tuto funkci představil na své I/O konferenci v květnu, a i když byla původně dostupná pouze ve Spojených státech, očekává se, že brzy bude k dispozici i v dalších regionech. Funkce nahradila dřívější možnost „Fotografie“ v nabídce „Přidat do peněženky“, která byla omezena na zobrazení jednoduchých verzí průkazů s čárovými nebo QR kódy.

Zdroj: Shutterstock

Jak to funguje?

Proces přidání nové digitální karty do Google Peněženky je jednoduchý a intuitivní. Po zvolení možnosti „Všechno ostatní“ vás aplikace požádá o povolení zpracovat vaše citlivé informace pomocí AI společnosti Google. Následně AI analyzuje a kategorizuje daný dokument, například jako zdravotní průkaz, soukromý průkaz nebo řidičský průkaz.

Po zpracování dat vám Google Peněženka umožní upravit detaily nebo kategorie, pokud AI udělá chybu, a poté dokument uložit. Tato funkce je nesmírně užitečná, zejména když potřebujete rychle najít určité dokumenty nebo průkazy bez zdlouhavého prohledávání telefonu.

Význam pro uživatele

Pro uživatele je tato funkce obrovským přínosem. Umožňuje snížit čas strávený hledáním potřebných dokumentů a zjednodušuje správu osobních a profesionálních údajů. Navíc zvyšuje bezpečnost, protože digitální průkazy a karty mohou být chráněny heslem nebo biometrickými údaji, což snižuje riziko zneužití v případě ztráty nebo odcizení telefonu.

Google Peněženka také nabízí vysokou míru flexibility. Uživatelé mohou přidávat různé typy dokumentů podle svých potřeb, ať už jde o pracovní průkazy, vstupenky na akce, nebo třeba členské karty do fitness center. Tato univerzálnost z ní činí nezbytný nástroj pro moderního uživatele chytrých telefonů.

Budoucnost digitálních karet

S rostoucím počtem funkcí a stále širší dostupností lze očekávat, že Google Peněženka a podobné aplikace se stanou standardem pro správu digitálních dokumentů. Vzhledem k tomu, jak rychle se technologie vyvíjejí, můžeme v blízké budoucnosti očekávat další vylepšení, jako je automatické obnovování vypršených dokumentů, integrace s dalšími službami a ještě vyšší míra zabezpečení.

V konečném důsledku se jedná o další krok směrem k digitální budoucnosti, kde fyzické doklady a karty budou stále více nahrazovány jejich digitálními protějšky. Google Peněženka s novými funkcemi a využitím AI hraje klíčovou roli v tomto přechodu a přináší nám pohodlí a efektivitu, kterou jsme si ještě před několika lety nedokázali představit.