Donald Trump chystá vlastní sociální síť, kde mu nikdo příspěvky mazat nebude

Bývalý americký prezident Donald Trump se v době, kdy byl v úřadě amerického prezidenta, velice často potýkal s problémy zejména na sociální síti Twitter, kdy jeho příspěvky byly často zablokovány pro porušení pravidel. Zástupci sociální sítě Twitter již dopředu předeslali, že až nebude Donald Trump prezidentem, zablokují jeho účet trvale, k čemuž přispělo i podněcování násilí či útok na Kapitol.

Donald Trump se však rozhodl, že si to nenechá líbit a zřídí si svoji vlastní sociální síť. V tuto chvíli se Trump ukrývá ve svém resortu Mar-a-Lago na Floridě, což dle slov jeho poradce Stephena Millera neznamená, že není činný. Původně Trump dokonce uvažoval i o vlastní televizní stanici, nicméně po čase tuto variantu zavrhl.

Stephen Miller si myslí, že Trumpova sociální síť by si mohla získat i desítky milionů fanoušků s tím, že hotová by měla být již do třech měsíců. Miller dále naznačil, že tato sociální síť bude velkým konkurentem Facebooku, Twitteru i stávajících sociálních sítí. V tuto chvíli se však veškeré detaily tají a nikdo ani neví, zda Trump neplánuje tuto síť ve spolupráci s nějakou technologickou společností.

I přes všechny prohřešky Donalda Trumpa zůstává hlavní a klíčovou osobností republikánů a dokonce i údajným kandidátem na prezidenta v roce 2024. Svůj vliv chce každopádně uplatnit, aby pomohl republikánům v obou kongresových komorách, a to i za pomocí již připravované sociální sítě.