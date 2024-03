Dva moduly na Měsíci čeká lunární noc, kterou nejspíš nevydrží

Dobývání vesmíru je v plném proudu a v současné době se nejvíce oči odborníků upínají na dva lunární moduly. Jde o japonskou kosmickou loď SLIM a modul Odysseus od Intuitive Machines, kteří společně čelí v současné době velké zátěži v podobě lunární noci. Lunární noc je období, které trvá dva pozemské týdny.

Bohužel není žádná záruka, že obě zařízení toto období přečkají v pořádku, protože lunární noc je extrémně nehostinná. Japonská kosmická loď SLIM je na Měsíci od 19. ledna, zatímce Odyssea až od 22. února. Pro vývojáře jsou v souvislosti s dobýváním vesmíru hned dvě výzvy, a to úspěšně přistát a vydržet v tamních podmínkách.

Zdroj: Shutterstock

Již nyní to ale nevypadá dobře, protože SLIM uvízl v pozici, která není ideální a Odysseus si dle dostupných fotografií zlomil nohu a převrátil se na bok. SLIM ještě stihnul poslat nějaké fotografie předtím, než došlo k jeho vypnutí. Byl na nich zobrazen především kráter Shioli.

Pár fotek poslal i Odysseus ze své širokoúhlé kamery. Nejvíce se však odborníci těšili na fotky POV z kamery EagleCam vytvořené studenty Embry-Riddle Aeronautical University, jež by byla z pohledu třetí osoby. To se ale v tuto chvíli jeví jako nepravděpodobné. Před přistáním nebyla kamera totiž v původně plánované pozici. Jak to ale dopadne, se uvidí až za dva týdny po lunární noci.