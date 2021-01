Elektromobily dosáhly rekordního 54% podílu tržeb v Norsku

Norsko nabízí daňové zvýhodnění a výhody k zajištění toho, aby každý nový osobní automobil a dodávka prodané v zemi do konce roku 2025 byly vozidly s nulovými emisemi. A to se celkem daří. V letošním roce v zemi byl prodej elektroaut rekordní a plánovaný termín se snížením emisí nezůstane jen na papíře.

Elektromobily představovaly v loňském roce více než polovinu všech automobilů prodávaných v Norsku, čímž se země dostala do předních pozic v boji vymýtit spalovací motor. V roce 2020 tak tržní podíl elektromobilů v Norsku vzrostl na 54 % z předchozího roku, kdy tento podíl elektroaut byl 42%. Při zahrnutí hybridních vozidel dosáhl v loňském roce podíl elektrifikovaných aut 83 %. A to ještě před šesti lety měly spalovací motory podíl na trhu 71 %, nyní pouze 17 %.

Norsko se tak stalo světovým lídrem ve vytlačování emisních vozidel ze silnic. Také patří k zemím, které jsou na elektromobilitu připraveny jako mezi prvními. Země má podle Norské asociace elektrických vozidel 10 000 veřejně dostupných nabíjecích bodů. K Norsku se tak co se do připravenosti elektromobility týče: Nizozemsko, Irsko, Švédsko a Velká Británie, která se loni v listopadu rozhodla posunout termín ukončení prodeje se spalovacími motory o pět let dříve, tedy do roku 2030.

Česká republika v připravenosti na 18. místě z evropských zemích.

Norsko si takovéto dotování a podporu elektromobility může dovolit a to sice díky příjmům z produkce a projede ropy. Navíc je prodej elektroaut podpořen snížením poplatků silniční daně.