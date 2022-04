Elon začíná se změnami Twitteru, první bude zřejmě tlačítko pro úpravu příspěvku

Zdroj

Elon Musk zpočátku uvažoval o tvorbě vlastní sociální sítě ve stylu Twitteru, ale později se rozhodl, že bude lepší zakoupit přímo Twitter a se svým podílem 9,2 % se stal největším akcionářem. Elon Musk na svém webu zveřejnil anketu, zda uživatelé chtějí přidat tlačítko na úpravy.

Dle některých by to mohl signalizovat Elonův žert, ale později tuto anketu sdílel i CEO Twitteru Parag Agrawal s komentářem, že důsledky této ankety budou důležité a upozorňuje, aby uživatelé zvážili svou odpověď. Vytvoření speciálního tlačítka pro možnost úprav navrhovalo již několik uživatelů, ale Twitter na to nereagoval.

Bylo to zřejmě tím, že nikdo nevlastnil téměř desetinu Twitteru. V roce 2020 uvedl bývalý ředitel Twitteru a spoluzakladatel, Jack Dorsey, že Twitter pravděpodobně nikdy nepřidá toto tlačítko. Podle aktuálních výsledků to vypadá, že zhruba 75 % uživatelů chce změnu.

Doposud není také jasné, jak to bude v praxi vypadat. Pokud jedno osoba vytvoří příspěvek a jiní uživatelé ho nasdílejí, projeví se případná změna původního příspěvku i z sdílených příspěvků? Nikdo také doposud neví, zda bude tlačítko pro úpravy k dispozici neomezeně nebo jen na omezenou časovou dobu po publikaci.