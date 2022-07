Empress prolomila protipirátskou ochranu Denuvo u další AAA hry

Nedávno jsme vás informovali, že crackerka Empress prolomila kombinovanou ochranu VMProtect v3.5.1 a Denuvo V13 u ubisoftí hry Far Cry 6. Empress crackuje hry za peníze a za jednu hru si účtuje 500 dolarů. Zřejmě takový model financování funguje, protože v poslední době se objevilo celkem dost cracků na hry zabezpečené Denuvem. Po Far Cry 6 Empress prolomila Denuvo V12.5 u hry Evil Genius 2 a před pár dny pak možná zatím nejpokročilejší ochranu V14 u hry Marvel's Guardians of the Galaxy. U Denuvo V14 ochrany zřejmě nebyl crack na některých sestavách stabilní a proto v krátké době vydala Empress crackfix na tuto hru.

Pokud nahlédneme do minulosti, tak hra Evil Genius 2 vyšla 30. března 2021 a Marvel's Guardians of the Galaxy 25. října 2021. Denuvo chránilo tyto hry před piráty u první zmíněné déle než rok a u druhé déle než půl roku.

Společnost Irdeto má přitom s ochranou Denuvo další plány a představila model zabezpečení Denuvo Secure DLC, které mohou využít např. různé F2P hry, které žijou z mikrotransakcí a DLC obsahu. Toto zabezpečení tak zřejmě uvidíme v budoucnosti u některých free to play her a Denuvo Secure DLC bude chránit různé kosmetické předměty, nové postavy, zbraně a upgrady u F2P her.

Nakonec ještě dodejme, že Empress nechala u zatím posledního cracku další Hint pro zvídavce, kteří chtějí hádat u jaké další hry bude Denuvo prolomeno. Hint tedy zní: Giving up. with another cup. Uživatelé Redditu spekulují, že další cracklou hrou by tak mohla být FIFA 22 nebo Dying Light 2 Stay Human.