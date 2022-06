Empress prolomila ochranu Denuvo u Far Cry 6 a vytváří crack na další hru

Nedávno jsme psali, že crackerka s přezdívkou Empress je jedinou osobou, která je schopna v současnosti prolomit protipirátskou ochranu Denuvo, a to v různých (i nových) verzích. Dělá to za peníze a za vytvoření cracku na jednu hru s Denuvem si účtuje nejméně 500 dolarů.

Taková částka se zřejmě nedávno vybrala na Far Cry 6, takže mohl vzniknout po mnoha měsících statusu neupirátitelná hra i crack na tuto hru. Far Cry 6 obsahovala celkem trojici ochran - Denuvo V13, VMProtect v3.5.1 a uPlay r2. Jen připomeňme, že poslední cracknutá hra od Empress Deathloop měla Denuvo V12. Crackerka Empress je tedy schopna prolomit i tu nejnovější verzi protipirátské ochrany Denuvo v kombinaci s dalšími protipirátskými ochranami.

Když se ohlédneme do minulosti, tak hra Far Cry 6 byla vydána 7.10.2021 a crack byl uvolněn 2. 6. 2022. Takže hra Far Cry 6 byla neupirátitelná přibližně 8 měsíců. Cracknutá verze obsahuje všechny vydané příběhové DLC pro hru (Vaas, Pagan a Joseph), takže je jasné, že ten kdo zaplatil vznik cracku čekal na kompletní verzi Far Cry 6. Empress poslední dobou dává do svých .nfo souborů určitá vodítka, ze kterých mohou piráti hádat, na jakém cracku momentálně pracuje. Poslední Hint zní Life Gen 2. Uživatelé redditu z toho usuzují, že další na řadě v prolamování Denuva je videohra Dying Light 2: Stay Human.