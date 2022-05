Prolomit ochranu Denuvo je obtížné. V současnosti to dokáže jenom jeden člověk

No co si budeme povídat, pro piráty to vypadá letos celkem bledě. Když se podíváme na minulý rok, tak herní vydavatelé nebo tvůrci se rozhodli protipirátskou ochranou Denuvo vybavit celkem 31 herních titulů. Z tohoto počtu pak bylo u 8 her po několika měsících Denuvo nadobro odstraněno. Z oněch 31 her bylo cracknuto k dnešnímu dni pouze 5 her.

Letos, tedy v roce 2022 za těch několik měsíců od začátku roku vyšlo celkem 10 videoher vybavených protipirátskou ochranou Denuvo. Každý rok vychází několik desítek videoher vybavených protipirátskou ochranou Denuvo. V současnosti přitom Denuvo dokáže stabilně prolamovat jen jediný cracker, vlastně crackerka s přezdívkou Empress. Ta přitom nemá v současnosti žádnou konkurenci, protože po italských crackerech ze skupiny CPY se slehla zem, skupina Codex se letos v únoru rozpadla a ukončila svou činnost a ostatní p2p crackeři prakticky nejsou v oblasti Denuva aktivní.

Crackování Denuva aktuálně vypadá tak, že na každou hru s Denuvem, kterou chtějí piráti mít cracklou se vybírá určitý finanční obnos, respektive vznik cracku na hru s Denuvem je podmíněn komunitním financováním. Minimum je vybrání 500 dolarů za jednu hru, na kterou Empress následně vytvoří crack. Od začátku letošního roku vytvořila Empress cracky na dvě nové hry. Byly jimi Watch Dogs Legion a Deathloop. Ono vytvořit stabilní crack na Denuvo není v současnosti vůbec nic jednoduchého ani pro ostříleného crackera. Mnoho pirátů se u hry Deathloop podle redditu potýkalo během hraní s nečekanými pády. Empress následně po měsíci vydala crcakfix (opravu) na tuto hru. Deathloop je zabezpečen Denuvem V12 a anti-tamper technologií společnosti Bethesda.

V posledním crackfixu Empress přidala Hint na další crack (podobně jak to dělala v minulosti italská skupina CPY). Hint zní: The car is dry, how many times you are going to try? Uživatelé redditu z toho usuzují, že další na řadě v prolamování Denuva bude Far Cry 6.