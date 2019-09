Emulátor Xenia už rozjede na PC Gears of War 2, 3 a Judgment v 30/60 fps

Zatímco první díl herní série Gears of War vyšel na herní konzoli Xbox 360, a za několik měsíců pak i na PC platformě, tak u následujících dílů série, konkrétně dvojky, trojky a titulu Judgment se tak nestalo. Všechny další tři pokračování vyšly jen na herní konzoli Xbox 360. Další dva následné díly Gears of War 4 a 5 pak vyšly na následující generaci konzolí Xbox One a zároveň i na PC. Jak dopadl poslední díl této střílečky viděné ze třetí osoby si ostatně můžete přečíst v naší nedávné recenzi.

Pokud jste PC hráči a hráli jste 1, 4 a 5, a chcete si zahrát na PC i starší tři díly z Xboxu 360, tak prostě máte smůlu, protože tyto hry nikdy nebyly na PC portovány a nikdy na PC ani nevyšla remasterovaná verze těchto her. Není ale všem dnům konec, protože nyní lze hrát tyto tři hry na PC díky emulaci.

Emulátor Xenia, o němž čas od času píšeme prochází poslední týdny celkem razantním vývojem, a v posledních dnech už vývoj dospěl do takové fáze, že dokáže Xboxové hry ze série Gears of War přehrávat na PC. Jak můžete vidět níže na videích, tak v emulaci těchto her nejsou vidět grafické glitche, a snímková frekvence se pohybuje běžně kolem 30 fps, u dvojky a Judgment pak i kolem 60 fps.

První dvě videa jsou z kanálu John GodGames a ukazují Gears of War 2 a Judgment, jak běží na PC s procesorem Intel Core i7 8700K @ 5.0 Ghz, grafikou GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G a pamětí G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16

A takto běží Gears of War 3 na PC s procesorem Intel Core i5-3570K @ 4,5 GHz, grafikou Nvidia GTX 1070 8 GB (ASUS ROG Strix) a pamětí 16 GB (4x4GB) DDR3-1600 MHz (Kingston HyperX Fury).