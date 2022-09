Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče adventur

Od 15.9. do 22.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Spirit of the North a The Captain.

Hra Spirit of the North je third person adventura, kterou vytvořili američtí herní vývojáři ze studia Infuse Studio. Jedná se o relaxační adventuru, jejíž hlavní hrdinkou je liška, respektive ovládáte fyzickou lišku a její astrální formu. Hra je zaměřena na průzkum okolí, překonávání překážek pomocí skákání a na řešení logických hádanek. S liškou objevujete svět dávno ztracené civilizace v prostředí, které si bere inspiraci v ostrovní krajině Islandu. Příběh je inspirován severským folklórem.

Hru Spirit of the North dohrajete přibližně za 5 hodin a na Epicu se běžně prodává za 420 korun. Hra si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 58 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,8.

Druhou hrou je pixel-artová adventura The Captain od švédského studia Sysiac Games. Ve hře se vtělíte do Thomase Welmy, vědeckého důstojníka vesmírné flotily, na jehož bedrech spočívá úkol zachránit planetu Zemi před zničením. Jisté temné síly se snaží Zemi zničit a vy máte ve svém vlastnictví jedinou věc, které může jejich plány překazit. Bohužel se právě nacházíte na opačném konci galaxie, a tak začíná souboj s časem. Máte vlastně vůbec šanci Zemi zachránit? Během cesty zpět na Zemi potkáte různé mimozemské civilizace a budete muset rozhodnout o jejich osudu. Zachráníte je nebo je naopak zničíte? Hra je humorně laděná a určitě udělá radost i retro hráčům, kteří s nostalgií vzpomínají na herní sérii Space Quest z 80. a 90. let minulého století.

Adventuru The Captain dohrajete za přibližně 14 až 15 hodin a na Epicu se běžně prodává za 420 korun. Hra si vysloužila na metacritic od hráčů souhrnné hodnocení 7,6.

Spirit of the North si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru The Captain na tomto odkazu.