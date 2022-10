Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče akčních her a plošinovek

Od 6.10. do 13.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Rising Hell a Slain: Back From Hell.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Rising Hell je akční rogue-lite plošinovkou, která vyšla v roce 2021 a stojí za ní indonéští herní vývojáři ze studia Tahoe Games. Hra je stylizovaná do pixel-artové grafiky a zavede vás do pekla, ze kterého se snažíte uprchnout. Budete se muset probojovávat vertikálně orientovanými úrovněmi, které obývají hordy krvežíznivých démonů. To vše za doprovodu heavy metalové hudby.

Úrovně jsou procedurálně generované a budete si muset dávat pozor nejenom na démonické tvory, ale i na různé pasti. Čekají vás bitvy s různými bossy, jako je Dagon, Belzebub a mnoho dalších. Postupem hrou si vylepšujete své statistiky a odemykáte nové postavy. Můžete hrát v režimu kampaně nebo samostatnou sérii různých výzev. Hru dohrajete přibližně za 4 hodiny vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 210 korun.

Druhou hrou zdarma je gore pixel-artová plošinovka Slain: Back From Hell, která vyšla v roce 2016 a stojí za ní texaské studio Steel Mantis. Ve hře se vtělíte do hrdiny, který byl odsouzen k záhubě v gotickém světě. Tento svět řídí šestice smrtících vládců.

Vašim úkolem je porazit tyto vládce a osvobodíte tak šest prokletých říší od jejich tyranie. Podobně jako v Rising Hell i tady vás čeká metalová hudba, pixel-artoví nepřátelé, smrtící pasti a ďábelští nepřátelé. Hru dohrajete přibližně za 6 hodin a běžně se na Epicu prodává za 270 korun.

Rising Hell můžete získat zdarma na tomto odkazu a Slain: Back From Hell na tomto odkazu.