Epic Games rozdává hned tři hry zdarma. Nepropásněte svou šanci

A jsme ve finále. Společnost Epic Games Store na 15. den rozdávání her zdarma připravila hned tři hry, které si můžete přidat zadarmo do své knihovny. Tentokrát na to máte čas celý týden, tedy od 30.12.2021 do 6.1.2022. Těmi třemi hrami jsou AAA tituly Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Tomb Raider od amerických a kanadských herních vývojářů ze studií Crystal Dynamics a Eidos Montréal vyšel v roce 2013 a jde o kompletní reboot této známé značky. Oproti předchozím dílům se změnila samotná hratelnost i herní mechanismy. V kůži mladé Lary Croftové se vydáváte lodí Endurance na misi v oblasti Pacifiku. Vaše loď ovšem ztroskotá a vy se ocitáte na nezmapovaném ostrově poblíž Japonska. Vašim úkolem je přežít, nalézt pokud možno další přeživší z lodi a odhalit záhadu tajemného a nebezpečného ostrova. Hra Tomb Raider si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 86 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 8,4.

Druhý díl Rise of the Tomb Raider vyšel v roce 2015 a odehrává se v Rusku. Děj se odehrává jeden rok po událostech prvního dílu z roku 2013. Tentokrát Lara Croftová pátrá v mytickém městě Kitezh po nesmrtelnosti. V cestě vám stojí tvrdá sibiřská divočina a záhadná paravojenská organizace Trinity, která vám jde tvrdě po krku. Dále vás čeká datadisk Baba Yaga - The Temple of the Witch, ve kterém se vydáte po stopách místní čarodějnice. Hra Rise of the Tomb Raider si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 86 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,9.

Třetí díl Shadow of the Tomb Raider se odehrává dva měsíce po návratu ze Sibiře a zavede vás do Mexika a Peru, kde budete pátrat po starobylé mayské relikvii. I v této hře narazíte na žoldáky organizace Trinity. Podaří se vám definitivně překazit plány této paravojenské organizace? Hra Shadow of the Tomb Raider si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 77 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,9.

Tomb Raider si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu, Rise of the Tomb Raider na tomto odkazu a Shadow of the Tomb Raider na tomto odkazu.