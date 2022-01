Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší milovníky akčních her

Od 6.1. do 13.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout akční hru Gods Will Fall.

Hru Gods Will Fall vyvinuli britští herní vývojáři ze studia Clever Beans. Hra nás zavede do doby, kdy lidstvo již po tisíciletí žije pod krutovládou různých bohů. Ti po svých věřících požadují absolutní poslušnost a krvavé oběti. Kdo se před jejich hrůzovládou neskloní, tak toho dozajista stihne trest ve formě pomalé a nemilosrdné smrti. Vy jakožto hráč dostáváte celkem osm bojovníků, kteří jsou po jednom vysláni do dungeonů, aby tam porazili příšery a na konci dungeonu boha coby finálního bosse každého podzemí. Je tedy jen na vás a na vašem klanu bojovníků, abyste ukončili hrůzovládu krutých božstev. Hra vyšla v roce 2021 a běžně se prodává na Epic Games Store za 660 korun. Dohrání Gods Will Fall vám zabere zhruba čtyři a půl hodiny vašeho času.

K této hře si můžete dokoupit za 170 korun datadisk Valley of the Dormant Gods, který přidává vašim hrdinům nové vybavení, dovednosti a hlavně tři nové bohy k poražení a jejich vlastní říše.

Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 70 a od hráčů pak uživatelské score 5,0.

Gods Will Fall si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.