Epic Games Store rozdává tento týden zdarma survival strategii Frostpunk

Od 3.6 do 10.6 máte možnost si zdarma vyzvednout v online obchodě Epic Games Store budovatelskou survival strategii Frostpunk od polských vývojářů z 11 bit studios. Hra má přitom v obchodě Epic Games Store běžně cenu 630 korun.

Polští vývojáři z 11 bit studios se ve světě proslavili titulem This War of Mine, což byla survival hra představující simulátor přežití ve světě zmítaném válkou. Hra byla mezi recenzenty i hráči přijata veskrze velmi kladně a mnohde si odnášela osmičková hodnocení. Další hrou po This War of Mine byl od Poláků výše zmíněný Frostpunk, který vyšel v roce 2018.

Děj hry Frostpunk je zasazen do nové doby ledové. Hra se odehrává v alternativní minulosti, kdy v roce 1886 došlo k erupcím sopek Krakatoa a Tambora, což mělo za následek změnu klimatu a nastala nová doba ledová následovaná globálním hladomorem a smrtí většiny populace na Zemi. Vy se ujímáte v Anglii role správce steampunkového města, spravujete dostupné zdroje a děláte vše pro to, aby obyvatelé města v době ledové přežili. Během svého správcovství budete postaveni před různé morální volby a hra nabízí celkem čtyři scénáře a endless mode režim.

Hra Frostpunk získala na metacritic hodnocení od uživatelů 8,4 a od profesionálních recenzentů pak metascore 84. Mimo PC platformu vyšel Frostpunk ještě na herních konzolích PlayStation 4 a Xbox One. Hru Frostpunk si můžete pro PC platformu zdarma stáhnout z Epic Games Store na tomto odkazu.