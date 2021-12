Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 8. z 15 máte čas do pátečních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (24.12.) získat zdarma videohru Vampyr.

Za hrou Vampyr stojí francouzští herní vývojáři ze studia Dontnod Entertainment. Toto herní studio má na svém kontě takové hry jako akci Remember Me, adventury Life is Strange 1 a 2, Tell Me Why nebo Twin Mirror. Vampyr je hororová RPG hra, která se odehrává během pandemie španělské chřipky v roce 1918. Ocitáte se v kůži lékaře Jonathana Reida, který se vrací po konci 1. světové války domů do Londýna. Bohužel jeho plány na normální poválečný život berou zasvé, když se probouzí v masovém hrobě a zjišťuje, že se z něho stal upír. Aby toho nebylo málo, tak je přemožen svou krvežíznivostí a nechtěně zabíjí svou sestru, která ho šla hledat. Leží před vámi dilema, oddáte se své divoké zvířecí nátuře upíra nebo budete jako lékař dodržovat Hippokratovu přísahu? Zásadní roli v této hře hrají dialogy, souboje a získávání nových schopností vašeho upířího hrdiny.

Každopádně na prolévání krve nevinných si dávejte pozor, protože i podle toho se určí jeden ze čtyř různých konců hry. Dohrání hry Vampyr vám zabere přibližně 11 hodin vašeho času a tato hra se běžně prodává na Epicu za 798 korun.

Hra Vampyr si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 72 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,8.

Vampyra si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.