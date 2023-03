Epic rozdává hru zdarma, která potěší hráče adventur

Od 9.3. do 16.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Call of the Sea.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní španělští herní vývojáři ze studia Out of the Blue. Jedná se o adventuru viděnou z první osoby, která je zasazená do 30. let minulého století. Hrát budete za ženu Noru, která pátrá po svém nezvěstném manželovi, který se ztratil během expedice v jižním Pacifiku. Hratelnost této hry se soustřeďuje na průzkum lokací, řešení různých logických hádanek a postupné odhalování hlavní zápletky hry. Cestou po jednom z ostrovů v jižním Pacifiku budete objevovat stopy výše zmíněné expedice a taktéž i pozůstatky starověké civilizace, která v dávných dobách na tomto místě existovala.

Call of the Sea je inspirována tvorbou spisovatele H.P. Lovecrafta, ale místo na hororové prvky sází na tajemnou atmosféru. Hra se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně 6 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 78 a od hráčů souhrnné skóre 7,7.

Hru Call of the Sea můžete získat zdarma na tomto odkazu.