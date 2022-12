Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 2. z 15 do sobotních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (17.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma arkádovou závodní hru Horizon Chase Turbo.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Horizon Chase Turbo vyšla v roce 2018 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Aquiris Game Studio. Jedná se o retro závodní hru, která byla inspirována dnes už legendárními závodními hrami z 80. a 90. let jako byly Lotus Turbo Challenge, Rush, Top Gear nebo třeba Out Run. Na rozdíl od těchto her ale nabízí rozlišení až 4k a zazávodit si můžete celkem ve 48 městech na 111 tratích. Během hry vás čeká 12 turnajů a můžete si vybrat z 33 vozidel s různým výkonem, které můžete vylepšit až 12 upgrady.

Soutěží se ve velmi rychlém tempu a hratelnost je 100% arkádová. Cílem hry je dokončit vybranou trať v co nejkratším čase. Můžete přitom hrát sólo nebo s až dalšími třemi hráči ve split-screen (režim rozdělené obrazovky) lokálním multiplayeru. Na Epicu se Horizon Chase Turbo běžně prodává za 420 korun. Od odborných recenzentů na metacritic získal metascore 76 a mezi uživateli pak hodnocení 7,6.

Hru Horizon Chase Turbo můžete získat zdarma na tomto odkazu.