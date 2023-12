Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 2. ze 17 do čtvrtečních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (21.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma bojovku DNF Duel.

Hra vyšla v roce 2022 a za hrou stojí herní vývojáři ze studií NEOPLE Inc., Arc System Works, EIGHTING Co., Ltd. a korejské herní vydavatelství NEXON Korea Corporation. Jedná se o 2,5D bojovku zasazenou de vesmíru Dungeon & Fighter. Pokud pamatujete videoherní éru 90. let a v ní přehršel bojovek, které odstartovaly série Mortal Combat nebo Street Fighter a tyto bojovky vás bavily, tak vás možná zaujme i tato hra.

Ve hře DNF Duel vás čeká celkem 16 postav známých z klasického RPG Dungeon & Fighter a celkem 8 odlišných prostředí, ve kterých se uskuteční bojová klání. Každá z postav má vlastní charakteristické chvaty a silné stránky, které vám pomohou porazit své soupeře. Na výběr máte celkem tři režimy hry, jsou to online režim, místní režim pro jednoho hráče a tréninkový režim. Online režim nabízí na výběr Ranked Match, Player Match a Ranking. Místní režim pak Free Battle, Story Mode, Arcade Mode a Survival Mode. A pro úplné začátečníky je připravený tréninkový režim s Training Mode a Tutorial.

Na Epicu se DNF Duel běžně prodává za 1319 korun a dohrání Story Mode vám zabere přibližně hodinu a půl vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79. Od hráčů pak 5,9.

