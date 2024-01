Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si poslední sedmnáctou hru

Od 4.1. do 11.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout akční adventuru s RPG prvky Marvel's Guardians of the Galaxy.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Eidos Montréal. Marvel's Guardians of the Galaxy nás zavedou do sci-fi univerza známého z komiksové předlohy. Před několika desítkami let celou galaxií otřásla gigantická válka, jejíž následky pociťujeme dodnes. Jak se však ukazuje, její problémy tím nekončí, protože v důsledku série katastrofických událostí se na obzoru začala rýsovat další meziplanetární krize.

S nadcházejícími problémy si mohou poradit pouze známí Strážci Galaxie v čele s hlavním hrdinou hry Petrem "Star-Lordem" Quillem. Společně s Grootem, Gamorou, Draxem a Rocketem se hlavní hrdina vydává na výpravu, během níž bude celý tým čelit mnoha hrozbám a nejednou se dostane do závažných potíží. Celá hra se nese v lehce humorném duchu.

Hra Marvel's Guardians of the Galaxy se na Epicu běžně prodává za 1299 korun a její dohrání vám zabere přibližně 20 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 78. Od hráčů pak 8,6.

Hru Marvel's Guardians of the Galaxy můžete získat zdarma na tomto odkazu.