Epic rozdává zdarma devět her

Od 14.11. do 21.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout kolekci her Castlevania Anniversary zahrnující hry Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines a Kid Dracula. Dále máte možnost získat zdarma hru Snakebird Complete.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Kolekci osmi her ze série Castlevania vydala japonská společnost Konami. Jedná se o 2D akční dnes už retro plošinovky, které vycházely v letech 1986 až 1994. Série her Castlevania je zaměřená na rodinu Belmontů, klan lovců upírů, kteří svádí zdánlivě věčný souboj se samotným temným pánem hrabětem Drákulou.

Legenda praví, že Drákula je každých 100 let znovu oživen, a je na Belmontových, aby ho porazili dříve, než obrátí svůj hněv proti celému světu. Hlavním zaměřením příběhu je Drákula, který se objevuje téměř ve všech hrách série. Většina her se odehrává v Drákulově hradu a okolní transylvánské krajině, jež se nachází na území dnešního Rumunska, i když některé díly se odehrávají i na jiných místech.

Nejznámějším z Belmontů je Simon Belmont, hlavní postava několika prvních her série Castlevania. Hry však obsahují i mnoho dalších postav, včetně dalších Belmontů, jejich příbuzných a dalších postav, které může hráč ovládat. Mezi hratelnými postavami je i Adrian Fahrenheit Tepes, známý také jako Alucard, Drákulův vlastní syn. V některých pozdějších hrách se objevují i ženské postavy jako hlavní hrdinky. Série je volně inspirována mytologií románu Drákula od Brama Stokera. Také zahrnuje různé další monstra z klasické hororové literatury, filmů, fantasy a mytologie. Kolekce Castlevania her se na Epicu běžně prodává za 475 korun.

Hra Snakebird vyšla v roce 2015 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Noumenon Games. Ve hře hrajete za hybridního tvora, jakéhosi křížence ptáka s hadem, se kterým musíte vyřešit plno logických hádanek. Ovládat můžete celkem tři ptáko-hady: Redbirda, Bluebirda a Greenbirda, kteří mohou zaujímat různé tvary a pozice, díky nimž se dostanete k ovoci, které musíte sbírat.

Čeká vás více než 120 úrovní k pokoření, nelineární mapa světa a různé zóny s vlastními tematickými hádankami. Hra se na Epicu běžně prodává za 320 korun a její dohrání vám zabere kolem 20 hodin vašeho času. Snakebird získal na metacritic od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 8.

Kolekci her Castlevania Anniversary můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Snakebird Complete zdarma na tomto odkazu.