Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a mmorpg her

Od 20.7. do 27.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Murder by Numbers a The Elder Scrolls Online.

Hra Murder by Numbers vyšla v roce 2020 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Mediatonic. Příběh hry nás zavede do Los Angeles roku 1996. Vtělíme se do role herečky, která léta hrála v divácky oblíbeném detektivním seriálu. Herečku ale bohužel vyhodili z práce a brzy poté byl nalezen její šéf mrtvý. Naše hlavní hrdinka nalezne opuštěného robota a společně s ním se snaží rozplést případ, kdo ve skutečnosti stojí za vraždou jejího šéfa. Honba za očištěním vašeho jména tak začíná.

Murder by Numbers je adventura zpracovaná jako vizuální román. Čeká vás tedy pozorné čtení dialogů a rozhodování, které bude mít vliv na příběh hry. V průběhu rozhovorů s postavami získáváte různá vodítka, která jsou klíčová pro vaše vyšetřování.

Hra na Epicu stojí běžně 310 korun. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79 a uživatelské skóre 7,0.

Druhou hrou zdarma je MMORPG The Elder Scrolls Online, které vyšlo v roce 2014 a stojí za ním američtí herní vývojáři ze studia ZeniMax Online Studios. Hra se odehrává ve světě The Elder Scrolls. Příběh nás zavede tisíc let před události ze hry TES: Skyrim. Zápletka se točí okolo daedrického prince Molag Bala, který chce ovládnout celý Tamriel a kolem Nekromancera Mannimarca. Tamriel postihlo kataklyzma a vy jakožto člen jedné ze tří znepřátelených frakcí (Ebonheart Pact, Aldmeri Dominion nebo Daggerfall Covenant) se budete snažit dobýt hlavní město země a porazit temné síly, které hrozí pohltit celý Tamriel.

Čeká vás rozsáhlý otevřený svět, zahrnující několik provincií tamrielské říše (nechybí např. Morrowind). Můžete se těšit na hlavní a vedlejší úkoly, opakovatelné úkoly nebo úkoly pro různé frakce (gildy). Hru si užijí jak PvE, tak i PvP hráči.

Hra se na Epicu běžně prodává za 499 korun. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 71 a uživatelské skóre 5,7.

Hru Murder by Numbers můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Elder Scrolls Online na tomto odkazu.