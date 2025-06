Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a adventur

Od 5.6. do 12.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Deathloop a Ogu and the Secret Forest.

Hra Deathloop vyšla v roce 2021 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Arcane Studios. Děj hry je zasazen do alternativního roku 1963 na ostrově Blackreef, kde došlo k časové anomálii. Příběh se zaměřuje na osudy dvou nájemných vrahů. Colta Vahna a Julianny Blake, kteří spolu s ostatními obyvateli uvízli v nekonečné časové smyčce. Po smrti nebo uplynutí 24 hodin se všichni vracejí na začátek téhož dne. Zatímco Julianna je z této situace nadšená, tak hlavní hrdina Colt se zoufale snaží z anomálie uniknout. Aby Colt mohl ostrov Blackreef opustit, musí během jednoho dne zlikvidovat osm osob zvaných jako Vizionáři, kteří jsou odpovědní za udržování smyčky. To ovšem nebude jednoduché, protože cíle se pohybují na různých místech a jsou obtížně dosažitelné, a Julianna udělá cokoli, aby Coltovi v útěku zabránila.

Deathloop rozvíjí herní model známý z předchozích titulů studia Arkane, jako jsou Dishonored nebo Prey. Tvůrci se soustředili na to, aby hráčům poskytli svobodu při řešení problémů. Každou situaci lze zvládnout různými způsoby a každý neúspěch posiluje bojový potenciál hlavního hrdiny. Postupné získávání znalostí o chování a vztazích mezi postavami nám pomáhá efektivněji eliminovat osm hlavních nepřátel. Hra neurčuje přesné pořadí, v jakém máme plnit hlavní či vedlejší úkoly. Jediným omezením je délka jednoho cyklu, která odpovídá jednomu hernímu dni. Na konci každého dne Colt automaticky ztrácí svůj inventář, ale hra umožňuje sbírat a používat zdroj zvaný reziduum, který slouží k trvalému uchování vybraných schopností, zbraní nebo vylepšení.

V boji můžeme využívat jak různorodý arzenál, tak i speciální schopnosti postavy. Deathloop nabízí široký výběr střelných zbraní (různé pistole, samopaly nebo brokovnice), gadgetů (např. granáty, miny nebo hackovací nástroj, který slouží k nabourávání kamer, věží a zabezpečených dveří) a nadpřirozených schopností (teleportace, neviditelnost, propojení myslí nepřátel, telekineze a další). Je jen na hráči, jak se rozhodne čelit jednotlivým výzvám.

Deathloop je primárně singleplayerová hra s volitelným online prvkem. Ten se projevuje v podobě Julianny Blake, která hráče čas od času napadne. Její postavu může ovládat umělá inteligence, ale hráč se může rozhodnout umožnit, aby se jí kdykoli chopil jiný hráč. Podobně jako v invazích ze série Dark Souls. Nejde však o souboj dvou identických postav. Colt a Julianna sice využívají podobné schopnosti, ale každý z nich má také několik unikátních vlastností.

Po vizuální stránce hra připomíná předchozí tituly od Arkane Studios, ale díky přechodu na konzole deváté generace zaznamenala výrazný grafický posun. Hra se vyznačuje výrazně barevným tónem a vyniká netradičním retrofuturistickým stylem navštěvovaných lokací. Během hraní navštívíme různá výzkumná zařízení, zábavní park, zámecké sídlo i běžné činžovní domy a byty.

Druhá hra Ogu and the Secret Forest vyšla v roce 2024 a stojí za ní studia Moonlab a Sinkhole Studio. Připravte se na cestu do okouzlujícího světa plného tajemství a roztomilých postaviček. Ogu and the Secret Forest je 2D adventura, která vás zavede na průzkum ručně kresleného světa s malým hrdinou jménem Ogu. Tato hra sází na ručně kreslenou grafiku, hádanky a příběh plný záhad, které čekají na své odhalení. Hlavním lákadlem hry je samotný svět. Budete prozkoumávat rozmanité oblasti, z nichž každá má svou jedinečnou atmosféru, příběh a skrytá tajemství. Vaším úkolem bude řešit hádanky a hledat stopy, abyste odhalili záhady, které byly dlouho skryty před zraky ostatních.

Hra nabízí širokou škálu hlavolamů. Od těch klasických a dobře známých, až po zcela unikátní, které prověří vaše logické myšlení. Nebudete však čelit jen puzzlům. Příběh vypráví o roztříštěné síle jakési mocné bytosti zvané The Great One. Mnoho zákeřných protivníků se nyní snaží posbírat rozptýlené kousky této síly pro sebe. Budete se jim muset postavit a porazit je, abyste nakonec zachránili ogův svět. Ve světě najdete mnoho významných míst a pamětihodností. Hra vám umožní nakreslit si tyto fantastické objekty a krajiny, čímž můžete objevit nové země nebo získat cenné nápovědy pro další postup. Během své cesty potkáte i spoustu potenciálních přátel. Pomozte těm, kteří se ocitli v nouzi, a oni se vám na oplátku odvděčí. Mohou vám pomoci svými jedinečnými dovednostmi nebo vás obdarovat užitečnými předměty.

Hru Deathloop můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Ogu and the Secret Forest na tomto odkazu.