Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče adventur a simulátorů

Od 18.7. do 25.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Maid of Sker a Arcade Paradise.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra Maid of Sker je 3D hororová adventura, která vyšla v roce 2020 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Wales Interactive. Děj hry se odehrává v opuštěném hotelu v jižním Walesu známém jako Sker House (skutečně existuje a je jedním z nejznámějších „strašidelných“ míst ve Velké Británii). Příběh hry je inspirován skutečným příběhem Elizabeth Williamsové a velšským folklórem. Hráč se vžije do role hudebníka Thomase Evanse, který je vtažen do konfliktu, v němž jde o život ženy, kterou miluje.

Děj hry sledujeme z pohledu první osoby a snažíme se přežít a vyřešit záhadu, která se skrývá za tajemnými událostmi. To vyžaduje průzkum, vhodné používání předmětů a skrývání se před nepřáteli s nadlidsky dobrým sluchem. Ve hře není žádný boj, ale máme k dispozici několik nástrojů, kterými můžeme odlákat pozornost nepřátel nebo je vlákat do pasti. Hra Maid of Sker není lineární - příběh se může ubírat jednou ze tří cest. Vývojáři se tak postarali o několik zakončení. Hra Maid of Sker se na Epicu běžně prodává za 540 korun a její dohrání vám zabere přibližně 5 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 69. Od hráčů pak metaskóre 5,8.

Druhá hra Arcade Paradise vyšla v roce 2022 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Nosebleed Interactive. Hra je netradičním simulátorem, který nám umožní provozovat vlastní hernu s arkádovými automaty. V Arcade Paradise nehraje příběh nijak zvlášť důležitou roli. V průběhu hry hrajeme za Ashley, která pracuje v rodinné firmě - prádelně. V hlavě se jí však zrodí mnohem zajímavější podnikatelský nápad, a tak se rozhodne z tohoto místa udělat prosperující hernu s arkádovými automaty.

Protože máme v první fázi hry prázdné kapsy, tak je zpočátku středem našeho zájmu rodinná prádelna. Musíme vyprat oblečení přinesené zákazníky, uklidit a vynést odpadky. Postupem času se naše peněženka začne plnit, takže si můžeme koupit první herní arkádový automat. Jak postupujeme hrou, tak se naše sbírka automatů začne rozrůstat, až po bývalé prádelně na místě nově založené herny nebude ani památky. Hra nám dává k dispozici 35 herních arkádových automatů, z nichž každý obsahuje unikátní hru inspirovanou hitem oné doby. Na jednotlivých automatech můžeme i hrát a dosahovat stále lepších výsledků.

Hra Arcade Paradise se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere i několik desítek hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 72. Od hráčů pak metaskóre 6,2.

Hru Maid of Sker můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Arcade Paradise na tomto odkazu.