Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče simulátorů a adventur

Od 21.3. do 28.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Call of the Wild: The Angler a Invincible Presents: Atom Eve.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Call of the Wild: The Angler vyšla v roce 2022 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Expansive Worlds. Toto studio např. v minulosti vydalo kvalitní lovecký simulátor The Hunter: Call of the Wild. Ve hře Call of the Wild: The Angler se ujmete role rybáře a budete chytat ryby v otevřeném světě. Obrovský svět budete procházet z pohledu první osoby a čekají vás k průzkumu malebná říční údolí, lesy, louky, majestátní horské štíty a samozřejmě jezera a rybníky, ve kterých budete chytat ryby. Cestovat po herním světě budete moci pěšky, motorovým člunem a terénním vozidlem.

Místní řeky a jezera jsou plná ryb a výskyt určitých druhů je ovlivněn teplotou vody, hloubkou nebo nadmořskou výškou. K chytání ryb využijete různé druhy rybářského náčiní a návnad. Vývojáři se snažili udělat co nejvěrnější rybářský zážitek a hra se může pochlubit i kvalitním grafickým zpracováním. Call of the Wild: The Angler se na Epicu běžně prodává za 630 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 11 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 63 a od hráčů 4,4.

Druhou hrou je adventura Invincible Presents: Atom Eve, která vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Terrible Posture Games. Hra čerpá z univerza Invincible, který mohou hráči znát z komiksové předlohy nebo animovaného seriálu. Hrát budete za superhrdinku Evu, která propůjčí své superschopnosti ke konání dobra. Dělat správné věci ovšem nebude zase až tak snadné. Vaše volby budou utvářet vztahy s lidmi a určí výsledek vyprávěného příběhu. Ve hře vás čeká i boj s nepřáteli.

Na Epicu se Invincible Presents: Atom Eve prodává běžně za 210 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 5 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79 a od hráčů 5,1.

Hru Call of the Wild: The Angler můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Invincible Presents: Atom Eve na tomto odkazu.