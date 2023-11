Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče strategických a JRPG her

Od 16.11. do 23.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Earthlock a Surviving the Aftermath.

Earthlock je fantasy JRPG hra, která vyšla v roce 2016 a stojí za ní norští herní vývojáři ze studia Snowcastle Games. Hra Earthlock se odehrává v pohádkovém fantasy světě na planetě s názvem Umbra. Jednoho dne se z neznámého důvodu zastavila rotace planety, což mělo za následek kataklyzmatickou událost, která proměnila celou zeměkouli a způsobila kolaps civilizace. Katastrofa způsobila, že většina povrchu Umbry se stala neobyvatelnou. Jedna polovina zeměkoule je neustále spalována slunečními paprsky, zatímco ta druhá je ponořena do věčné tmy. Lidstvo, které přežilo, je pouhým stínem své bývalé slávy a obývá jen kousek země mezi oběma světy.

Budete hrát za mladého lovce pokladů Amona, který se jednoho dne ocitá uprostřed konfliktu mezi Suviánskou říší a jejími protivníky. Postupně projdete celou Umbrou a naberete další parťáky do své družiny. Nakonec prozkoumáte i dávnou minulost planety a objevíte co stojí za záhadným kataklyzmatem, který postihl Umbru. Hra se na Epicu běžně prodává za 640 korun a její dohrání vám zabere přibližně 30 hodin vašeho času.

Další hra Surviving the Aftermath je budovatelská strategie, která vyšla v roce 2021 a stojí za ní finští herní vývojáři ze studia Iceflake Studios. Surviving the Aftermath volně navazuje na předchozí hru Surviving Mars (o kterém jsme v minulosti psali). Tentokrát je hra zasazena do postapokalyptické budoucnosti, kde se zhostíte role velitele nově založené kolonie po sérii různých katastrof ničících lidskou civilizaci. Čeká vás tedy zabezpečení osady a správa zdrojů.

Ve hře je celkově šest odlišných biomů. Budete plnit různé úkoly a vypořádávat se s následky přírodních katastrof. Hra se na Epicu běžně prodává za 789 korun a její dohrání vám zabere přibližně 26 hodin vašeho času.

Hru Earthlock můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Surviving the Aftermath na tomto odkazu.