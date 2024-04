Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče stříleček a RPG her

Od 25.4. do 2.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Industria a Lisa: The Definitive Edition.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra zdarma Industria vyšla v roce 2021 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Bleakmill. Jedná se o sci-fi střílečku, ve které se podíváte do alternativní verze Berlína konce 80. let a budete bojovat s humanoidními roboty.

Děj hry Industria začíná 9. listopadu 1989 v německém hlavním městě. Krátce po pádu Berlínské zdi panuje ve městě euforie, ale také chaos. Hlavní hrdinkou hry je Nora, jejíž milovaný zmizel v tajném výzkumném středisku poblíž východního Berlína. Poté, co od něj hlavní hrdinka obdrží zprávu na rozloučenou, se ho vydává zachránit. Když ale dorazí na místo, zjistí pouze to, že v zařízení probíhá rozsáhlá operace s cílem zničit důkazy o tajemném projektu. Její pátrání ji nakonec zavede do alternativního, surrealistického světa parních strojů, kde záhada stíhá záhadu a vše ovládá zlověstná umělá inteligence.

Hra se na Epicu běžně prodává za 420 korun a jeho dohrání vám zabere necelé čtyři hodiny vašeho času. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 67. Od hráčů pak uživatelské skóre 6,3.

Druhou hrou zdarma je RPG titul Lisa: The Definitive Edition, která vyšla v roce 2023 a stojí za ní studio z USA Dingaling Productions. Jedná se o 2D RPG postapo plošinovku v definitivní edici, která obsahuje původní hru Lisa: The Painful a datadisk Lisa: The Joyful.

Hra nás zavede do zpustošeného světa, který obývají pouze muži, protože všechny ženy jednoduše vymřely. Hlavní hrdina hry Brad Amstrong jednoho dne nalezne batole, které je holčička. Amstrong se jí rozhodne vychovat v utajení před okolním světem, ale i přesto je nakonec holčička unesena. Bradu Amstrongovi tak nezbývá nic jiného, než se vydat dívku zachránit. Čeká vás průzkum postapo světa, interakce s NPC postavami a rozhodování, které ovlivní osudy jednotlivých NPC obyvatel a nakonec i celého světa. Souboje ve hře jsou na tahy. Dohrání základní hry a datadisku vám zabere přibližně 14 hodin vašeho času.

Hru Industria můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Lisa: The Definitive Edition zdarma na tomto odkazu.