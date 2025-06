Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Od 19.6. do 26.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Operator. Jedná se o detektivní adventuru, ve které zpoza pracovního stolu podporujeme agenty FDI při řešení kriminálních případů, analyzujeme důkazní materiály, prohledáváme databáze a využíváme specializovaný software pro různé úkoly.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra The Operator vyšla v roce 2024 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Bureau 81. Ve hře The Operator hrajeme za zaměstnance fiktivní agentury FDI, která se zabývá případy přesahujícími kompetence běžné policie. Vžijete se do role operátora, který na dálku podporuje agenty FDI. Během hraní se věnujeme například vyšetřování vražd, zmizení nebo kybernetickým útokům. Ačkoliv je naším úkolem „pouze“ poskytovat podporu agentům působícím v terénu, tak postupem času začínáme odhalovat stále více o našich zaměstnavatelích. Navázání kontaktu s hledaným kyberzločincem známým jako HAL nám umožní postupně odkrývat temnou pravdu o osobách zastávajících nejvyšší posty v FDI.

Ačkoliv název The Operator může evokovat podobnost se sérií 911 Operator, ve skutečnosti jde o zcela odlišný titul. V díle studia Bureau 81 se s námi nespojují oběti trestných činů ani lidé žádající o pomoc, nýbrž agenti vyslaní na místa zločinů, a naším úkolem je aktivně jim poskytovat podporu. Své kolegy a kolegyně v terénu podporujeme prohledáváním shromážděných důkazních materiálů a databází. Všechno proto, abychom našli stopy, které mohou FDI navést na správnou cestu a tím odhalit pachatele a přispět k jeho dopadení.

Ačkoliv je v této práci vítán důvtip, intuice, bystrost a pečlivost, tak plnění svěřených úkolů nám usnadňují specializované programy, jako jsou analyzátory videa, fotografií a chemického složení (ChemScan). Užitečný je také poznámkový blok a plně funkční terminál. Čas od času máme možnost nahlédnout do neautorizovaných míst. Pravda, děláme to bez vědomí nadřízených a riskujeme tím ztrátu zaměstnání, avšak pokušení získat další informace může být až příliš lákavé. Hra se na Epicu běžně prodává za 320 korun a její dohrání vám zabere přibližně 4 hodiny vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 78. Od hráčů pak 7,7.

Hru The Operator můžete získat zdarma na tomto odkazu.