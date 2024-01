Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních her

Od 11.1. do 18.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Sail Forth.

Hra vyšla v roce 2022 a vytvořil ji Američan David Evans (studio Festive Vector). Ve hře se vžijete do role námořníků brázdících nebezpečné vody malebného souostroví. Hra má barevnou grafiku lahodící oku, která svou stylizací připomíná kultovní hru Legend of Zelda: The Wind Waker. Hra Sail Forth je námořní akcí, která obsahuje prvky explorativní adventury. Akci sledujeme z pohledu třetí osoby a okolní svět je procedurálně generovaný.

Průzkum souostroví vám budou znepříjemňovat piráti a různé příšery, se kterými se vypořádáte pomocí děl a pušek. Znepříjemnit plavbu vám může i nepředvídatelné počasí, jako např. vysoké vlny a poryvy větru. Průzkumem ostrovů a potápěním nepřátelských lodí budete získávat potřebné suroviny, které využijete při konstrukci nových a silnějších lodí. Časem tak můžete získat impozantní flotilu lodí. Stávající lodě lze upgradovat novými zbraněmi.

Sail Forth se na Epicu běžně prodává za 420 korun a ve hře můžete utopit několik desítek hodin vašeho času.

Hru Sail Forth můžete získat zdarma na tomto odkazu.