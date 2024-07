Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních openworld her

Od 4.6. do 11.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Falconeer: Standard Edition.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2020 a vytvořil ji vývojář Tomáš Sala. Falconner se odehrává ve fantaskní zemi Ursee, jejíž společnost je rozdělena na dva tábory - bohaté a chudé. V této zemi je snem mnoha lidí přístup k technologiím a cenným surovinám, jako je kov a dřevo. Vy jakožto hráč se vtělíte do role Falconeera, válečníka, který létá na svém věrném obřím sokolovi a na jeho zádech prozkoumává rozlehlý otevřený svět zatopený oceánem. Hráč cestuje zemí The Great Ursee a setkává se s dalšími frakcemi zapojenými do konfliktu. Jednotlivé frakce budou reagovat na to, jak se ve hře chováte. Rozhodnutí učiněná hráčem proto hrají důležitou roli a během vašeho dobrodružství je možné se postavit na kteroukoli stranu konfliktu.



Během bojů mají hráči k dispozici širokou škálu zbraní na dálku, které lze za nasbírané prostředky dále vylepšovat. Samotné bitvy jsou nesmírně dynamické. Vyhýbání se útokům nepřátel vyžaduje určitou dávku akrobacie. Hratelnost je ovšem ryze arkádová. Vašimi nepřáteli budou např. další válečníci na sokolech, vzducholodě nebo na létající brouci.

Hra The Falconeer: Standard Edition se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně 10 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 68. Od hráčů pak metaskóre 5,0.

Hru The Falconeer: Standard Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu.