Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče budovatelských strategických her

Od 20.3. do 27.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Jurassic World Evolution 2. Jedná se o druhý díl ze série budovatelských strategických her zasazených do filmového univerza Jurského parku.

Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Frontier Developments. Jurassic World: Evolution 2 je pokračováním prvního dílu, který vyšel v roce 2018. Na vývoji hry pracovalo zkušené studio Frontier Developments, které má ve svém portfoliu například série RollerCoaster Tycoon (třetí díl série a datadisky k druhému dílu) a Planet Zoo.

Podobně jako v předchozím dílu série, i v Jurassic World: Evolution 2 hráč převezme roli správce parku obývaného prehistorickými tvory. K jeho úkolům patří získávání nových druhů, starost o infrastrukturu a zajištění bezpečnosti návštěvníků. Celkem hra nabízí 75 druhů dinosaurů, mezi nimiž nechybí ani vodní a létající tvorové. Všechny dinosaury lze navíc geneticky modifikovat. Díky tomu se mění nejen jejich vzhled, ale i vlastnosti. Například si lze vytvořit extrémně nebezpečné hybridy nebo dosáhnout toho, že i T-Rex bude krotký jako roztomilé štěňátko.

Tentokrát park neleží na souostroví Muertes. Namísto toho hráči získávají přístup k celé řadě lokalit rozmístěných v různých prostředích. Kromě toho hra přináší možnost přizpůsobovat funkce jednotlivých budov. Ve hře Jurassic World Evolution 2 se objevují postavy známé z univerza Jurského parku. Mezi nimi najdeme Iana Malcolma a Claire Dearing. Hlas těmto postavám propůjčili herci, kteří je ztvárnili i ve filmové sérii. Tedy Jeff Goldblum a Bryce Dallas Howard.

Jurassic World: Evolution 2 nabízí čtyři herní režimy. Prvním je klasická příběhová kampaň, ve které hráči musí plnit konkrétní úkoly. Druhým režimem je Chaos Theory, který umožňuje znovu prožít nejdůležitější události známé z filmové série nebo se pokusit změnit jejich průběh. Dále jsou k dispozici Výzvy, tedy mise s konkrétními cíli, které je třeba splnit v omezeném čase. Nakonec je tu režim Sandbox, kde se nemusíte omezovat žádnými pravidly nebo limity.

Hra se na Epicu běžně prodává za 1260 korun a dohrání příběhové kampaně vám zabere přibližně 7 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 76. Od hráčů pak 7,2.

Hru Jurassic World: Evolution 2 můžete získat zdarma na tomto odkazu.