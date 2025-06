Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče sci-fi adventur

Od 26.6. do 3.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Sable. Jedná se o explorativní adventuru, ve které se ujímáme role mladé dívky jménem Sable, která osamocena putuje po poušti plné starověkých ruin a zapomenutých vraků vesmírných lodí.

Hra Sable vyšla v roce 2021 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Shedworks. Ve hře hrajeme za dívku se jménem Sable patřící k jednomu nomádskému kmeni, který se neustále potuluje pustinou. Sable byla vyslána svým kmenem splnit zkoušku dospělosti, tzv. rituál průchodu, ve kterém vás čeká osamělá cesta přerodu z dívky v ženu. Vašim věrným společníkem bude v této hře vznášedlo, které vám usnadní cestování pustinou.

Tvůrci hry čerpali inspiraci z různorodých zdrojů. Mezi ty nejdůležitější patří hry jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Shadow of the Colossus, animované filmy od studia Ghibli a také francouzské sci-fi a fantasy komiksy, především díla vytvořená Moebiusem.

Sable je explorativní adventurou, ve které budete prozkoumávat rozlehlou pustinu posetou různými ruinami a vraky patřící dávno zaniklým civilizacím. Ve hře budete řešit různé logické hádanky, které vyžadují od hráče vnímavost, trochu přemýšlení a interakci s okolím. Během vašeho putování se setkáte s dalšími nomády, kteří pro vás mají různé druhy úkolů.

Grafické zpracování Sable využívá techniku cel-shading, která dodává hře vzhled připomínající zmíněné francouzské komiksy a animace. Tato technika vytváří dojem ručně kresleného obrazu s výraznými konturami. Hru dohrajete za necelých osm hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 520 korun. Od odborných recenzentů na metacritic získala metascore 76 a mezi uživateli pak hodnocení 5,9.

Hru Sable můžete získat zdarma na tomto odkazu.