Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her

Od 17.7. do 24.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition. Šestý díl legendární série tahových strategií, které hráči umožňují vést vybranou civilizaci napříč tisíciletími jejího vývoje.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2016 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Firaxis Games. Studio založil sám tvůrce série Sid Meier. Studio se sérií zabývá od třetího dílu. Sid Meier zde opět vystupoval jako duchovní a umělecký patron projektu, ale přímo se na vývoji nepodílel.

Předchozí, pátý díl byl určitým restartem série. Zjednodušil mnoho herních prvků, které byly přítomny ve starších dílech, a proto v něm zpočátku chyběla řada herních mechanik známých z minulosti. Tvůrci hry do základní verze Civilization VI zahrnuli většinu novinek představených v pátém díle a jeho rozšířeních, přičemž nezapomněli ani na zpětnou vazbou od hráčů. Zároveň využili zkušeností získaných při vývoji spin-offu Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, který vyšel v roce 2014.

Civilization VI je klasická tahová strategie spadající do žánru 4X her. To znamená eXplore (průzkum mapy), eXpand (rozšiřuj svůj vliv), eXploit (využívej zdroje, které objevíš) a eXterminate (eliminuj všechny své protivníky/konkurenty na mapě). Hra je určena jak pro veterány, tak pro úplné nováčky, kterým pomáhá detailní výukový režim. Na začátku si hráč zvolí jednu z historických civilizací a pak ji v průběhu tisíců let vede k vítězství, které lze dosáhnout pěti různými způsoby.

Jednou z hlavních novinek je způsob, jakým se rozvíjejí města. Podobně jako ve hře Endless Legend, města nyní zabírají více než jedno pole na mapě. Hráč rozhoduje, kde vzniknou jednotlivé městské čtvrti (distrikty), které se staví s růstem populace. Tyto čtvrti mají různé kategorie. Například průmyslové, vědecké, obchodní či vojenské. Jejich umístění ovlivňuje, jaké bonusy přinesou. Například průmyslová čtvrť postavená na nalezišti surovin zvýší výrobu, obchodní čtvrť poblíž řeky zvýší příjmy. Vojenské tábory, podobně jako opevněná města, mohou provádět jeden útok za tah.

Změn se dočkal i systém technologického vývoje. Autoři zachovali tradiční technologický strom, ale doplnili jej o takzvané miniquesty. Téměř každá technologie má úkol, jehož splnění zrychlí výzkum daného objevu o 50 %. Systém se přizpůsobuje stylu hraní, např. pokud hráč postaví první město u moře, výzkum námořních technologií se urychlí. Civilizace ve vnitrozemí bude naopak lépe rozvíjet zemědělství nebo těžbu.

Boj zůstává důležitou součástí hry. Pátý díl zavedl zásadní změnu: na jednom poli mohla být jen jedna jednotka. V Civilization VI bylo toto pravidlo částečně zmírněno. Podpůrné jednotky, jako jsou obléhací věže nebo protiletecká děla, lze připojit k jiným jednotkám. Ochranu lze tímto způsobem zajistit i osadníkům a dělníkům. Dvě stejné jednotky lze spojit do formace, která se později s pokrokem technologií rozšiřuje na oddíly a armády. Ty se chovají jako jedna jednotka, ale mají vyšší sílu.

Velké změny zaznamenal i diplomatický systém. Každý vůdce řízený umělou inteligencí má nyní tzv. agendy. To jsou vzorce chování, které ovlivňují jeho vnitřní politiku a vztahy se sousedy. První agenda je pevně daná a vychází z charakteru vůdce, ostatní jsou náhodně přidělené a skryté. Odhalit je lze pomocí špionáže nebo pozorným sledováním chování soupeře. Například vůdce posedlý stavbou divů světa se může stát naším protivníkem, pokud jsme v jejich výstavbě úspěšnější. Může se snažit narušit naši výstavbu nebo dobýt města s cennými stavbami.

Kromě klasického singleplayerového režimu, který si lze přizpůsobit výběrem velikosti mapy, počtem surovin a protivníků, hra nabízí i multiplayer, který lze hrát přes internet nebo lokálně na jednom počítači v režimu hot seat. Hra se na Epicu běžně prodává za 2112 korun a zabavit vás může na desítky hodin vašeho času. Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 88 a od hráčů pak uživatelské score 7,2.

Hru Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu.